ظهور شيريهان برمضان مهدد بالتأجيل لانشغال خالد يوسف

باتت عودة الفنانة المصرية شيريهان إلى الدراما مرة أخرى، من خلال مسلسل "عودة السندريلا" مهددة بالتأجيل، وذلك بعد أن وقع اختيار شركة "كنج توت" المنتجة للعمل على المخرج خالد يوسف من أجل تقديم المسلسل الذي كتبه محمد الحناوي، عقب فترة طويلة من التكهنات حول هوية المخرج الذي سيتصدى للعمل.

إلا أن المنتج عصام شعبان كشف لـ"العربية.نت" عن أمرين قد يتسببان في تأجيل ظهور شيريهان للعام الثاني على التوالي، حيث أكد أنه رغم الاتفاق مع المخرج خالد يوسف على أن يتولى مسؤولية العمل، فإن انشغال الأخير في هذه الفترة يعطل اجتماع فريق عمل المسلسل في الوقت الحالي، كي يضعوا كافة الترتيبات النهائية الخاصة بالمسلسل، واختيار الأبطال.

كما أشار المنتج إلى أن السبب الثاني في عدم البدء في تنفيذ المسلسل حتى اللحظة هو عدم وضوح الرؤية الإنتاجية في الوقت الحالي، وعدم البدء في تنفيذ معظم الأعمال الدرامية المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل حتى الآن.

وأوضح شعبان أنه في حال البدء في التصوير خلال الفترة المقبلة، سيطرح موضوع الشراكة في الإنتاج بين شركة "كنج توت" وعدد من الجهات الأخرى، أبرزها مدينة الإنتاج الإعلامي، ولكن الحديث عنه في الوقت الحالي سابق لأوانه، خاصة أن العمل لم يتم الشروع في تنفيذه بعد.

وظلت شيريهان التي اشتهرت بتقديم الفوازير، غائبة لأكثر من عشرة أعوام، قبل أن تعلن العودة من خلال "دموع السندريلا"، وذلك وسط ترقب من الجمهور لعودتها التي يبدو أنها ستتأجل لعام آخر.