مهرجان السيّاب يسبب أزمة بين حكومة البصرة والأدباء

ثانية يعود السياب إلى الواجهة، وكأنّ الخلاف عليه من ثوابت الحياة الثقافية العراقية، بدءا من الخلاف حول ريادة الشعر الحديث بينه وبين نازك الملائكة وليس انتهاء بالأزمة التي أثارها تجاهل الحكومة المحلية في البصرة لدعم مهرجانه خصوصا وأن اتحاد الكتاب العرب قد سمّى عام 2014 عام بدر شاكر السياب، وهو ما دعا اتحاد الأدباء البصريين إلى تعليق أنشطته احتجاجا والدعوة إلى اعتصام مفتوح.



وقال الشاعر كريم جخيور رئيس الاتحاد لـ"العربية نت": "هناك قرار من اتحاد الأدباء العرب يقضي باعتبار عام 2014 عاما للاحتفاء بشاعر العراق والبصرة السياب، وسيكون الاحتفاء في جميع المدن العربية، ونحن في البصرة، وهي مدينة السياب، لم نعد لذلك الاحتفال حتى الآن بسبب غياب الدعم من قبل الحكومة المحلية".

ولفت إلى "أن هناك قرارا سابقا لمجلس المحافظة يقضي بدعم نشاطات الاتحاد بمبلغ مليوني دينار شهريا ( بحدود 1600 دولار) إلا أن ديوان المحافظة رفض صرف أي من تلك المبالغ على الرغم من قيامنا بإرسال العديد من الكتب الرسمية إليه ولكن من دون أن تلقى آذنا صاغية أو التفاتة من قبلهم".

مطالب بإنشاء مجلس أعلى للثقافة

اتحاد الأدباء المركز العام، والذي أخذ على الأدباء البصريين عدم التشاور والتنسيق معه، لم يملك إلا التضامن ودعوة بقية فروع الاتحاد في المحافظات لتنظيم اعتصام ووقفات تأييد مع اتحاد البصرة.

وأصدر بيانا جاء فيه: "نهيب بالسيد رئيس الوزراء، وبوزير الثقافة وبرئيس اللجنة الثقافية في مجلس النواب، التدخل لتصحيح هذا الوضع المهين والمزري الذي تتخذه وزارة الثقافة وبعض الحكومات المحلية من النشاط الثقافي الخلاق لمبدعي العراق، وإيجاد حلول جذرية لذلك من خلال تخصيص ميزانيات ثابتة لدعم الاتحادات والمنظمات الثقافية في بغداد وبقية المحافظات وإنشاء المجلس الأعلى للثقافة والإسراع بالمصادقة على قانون رعاية الأدباء والفنانين والإعلاميين المعروض أمام مجلس النواب والإيعاز لجميع المؤسسات الرسمية ذات العلاقة ومنها وزارة الثقافة والحكومات المحلية بالقيام بدور فاعل وواضح في دعم الأنشطة الثقافية المتنوعة، وتخصيص ميزانيات خاصة بذلك".

وفي خبر عاجل من البصرة/ علمت "العربية.نت" أن اجتماعا قد عقد بين وفد من اتحاد الأدباء وبين المحافظ الذي وافق "مبدئيا" على دعم مهرجاناتهم وملتقياتهم الأدبية فضلا عن تخصيص أراض سكنية للأدباء حالهم حال الصحافيين.