"أمازون" يسحب نسخاً من كتب شهيرة بسبب سوء ترجمتها

سحب عملاق التوزيع "أمازون" عدداً من الكتب الشهيرة من مكتبته الرقمية بعدما ترجمتها برمجيات ترجمة آلية وطرحت للبيع من دون علمه في مقابل 99 سنتا من الدولار.

وكان مستخدم يدعى "السيد أنجيلو" يعرض نسخاً مترجمة إلى الفرنسية والإيطالية والإسبانية من روايات إنكليزية شهيرة باتت في الملك العام، مثل "جزيرة الكنز" و"حرب العوالم".

وكان البائع قد كتب اسمه إلى جانب مؤلفي هذه الروايات، مستغلا عدم شملها بحقوق المؤلف.

وأكدت بريتاني تورنر الناطقة باسم قسم "كيندل"، وهو جهاز القراءة الذي يصنعه "أمازون"، في رسالة موجهة إلى وكالة "فرانس برس" أن "هذه الكتب لم تعد متوافرة".

وقد رفض "أمازون" تقديم مزيد من المعلومات عن مترجم هذه النسخ وكمية المبيعات.

وتنص قواعد "كيندل" على الامتناع عن بيع الكتب الإلكترونية ذات الترجمة السيئة والكتب ذات طابع إباحي وتلك التي تنتهك حقوق المؤلف.



