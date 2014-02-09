السينما المصرية تؤجل طرح أفلام الميزانيات الضخمة

أجل بعض المنتجين طرح أفلامهم ذات الميزانيات الضخمة رغم حلول موسم منتصف العام، وذلك لتخوفهم من الأوضاع السياسية الراهنة في الشارع المصري.

ومن الأفلام التي تأجلت في اللحظاتِ الأخيرة فيلم "الفيل الأزرق" لكريم عبدالعزيز و الذى كان سيعتبر الفيلم الرئيسي، و أيضاً فيلم "حلاوة روح" لهيفاء وهبي بعد قرار الرقابة تصنيفه للكبار فقط.

أما الأفلام الستة التي عرضت بدأت بفيلم "جرسونيرة" لغادة عبد الرازق في أواخر ديسمبر ووصلت إيراداته إلى قرابة المليوني جنيه حتى الآن.

وحقق فيلم "لا مؤاخذة" أعلى الإيرادات، وهو للمخرج و المؤلف عمرو سلامة حيث وصل إلى مليون جنيه في الأسبوع الأول ما أدى إلى زيادةِ شاشاتِ عرض الفيلم.

كما عرض فيلم "وبعد الطوفان" لحنان مطاوع وأحمد عزمي، وفيلم "أسرار عائلية" الذي أثار كثيراً من الجدل والاعتراض نظراً لحساسية موضوعِه الذى يتناول قصة الشذوذ الجنسي.

