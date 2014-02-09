حليمة بولند: سأقدم مهرجاناً لمزاين الإبل في الإمارات

أكدت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، صحة الأنباء المتداولة حول تقديمها مهرجان مزاين الإبل في مدينة العين الإماراتية، بمشاركة عدد من نجوم الغناء في الإمارات.

وأضافت بولند، خلال حديث لقناة "سكوب"، أن المبلغ الكبير الذي ستتقاضاه مقابل تقديم الحفل يعد صغيراً بالنسبة للأسعار الخيالية للإبل في دول الخليج، قائلة "إن أسعار النوق خيالية الآن.. الناقة سعرها 40 مليوناً و50 مليوناً فوقفت على مذيعة الحفل".

وحليمة بولند مذيعة كويتية بدأت مشوارها الإعلامي عام 2001، حيث كانت طالبة في السنة الأخيرة بكلية الآداب في جامعة الكويت، بعدما اختارها رئيس قسم الإعلام للعمل في تلفزيون الكويت.

وقدمت بولند الفوازير والعديد من البرامج على مختلف القنوات الخليجية والعربية والمهرجانات الفنية، مثل مهرجان صلالة وليالي دبي وهلا فبراير.