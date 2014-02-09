زينة تتقدم بشكوى ضد أحمد عز لتسجيل طفليها التوأم

قامت الفنانة المصرية زينة بعمل محضر ضد الفنان أحمد عز يوم الجمعة الماضي، داخل قسم أول مدينة نصر، التابع للمنطقة السكنية لها برقم 2548، والذى كان مضمونه "مطالبة أحمد عز بعمل شهادة ميلاد لنجليهما التوأم"، وهو الأمر الذي لم يعترف به أحمد عز حتى الآن، وفق ما ذكرته صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

ورد أحمد عز على هذا المحضر بالذهاب صباح اليوم لمكتب النائب العام، وقدم بلاغاً ضد زينة، اتهمها فيه بالتشهير به من خلال وسائل الإعلام وبالادعاء بأنه تزوجها بعقد عرفي وأنجب منها طفلين، وهو ما لم يحدث - على حد قوله - مطالباً النائب العام بسرعة التحقيق في الواقعة.

وطالب النائب العام بسرعة التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأثارت زينة الجدل في الفترة الماضية بعد وصولها إلى مطار القاهرة، قادمة من نيويورك وبصحبتها توأم أنجبته في الولايات المتحدة الأميركية يوم 2 أكتوبر الماضي، هما زين الدين وعز الدين، ومعها شهادتا ميلاد بهما اسم الأب أحمد عز.

وقدمت الفنانة لسلطات جوازات مطار القاهرة الدولي ما يفيد بأنها أدرجت اسمي ولديها في جواز سفرها في قنصلية مصر بكاليفورنيا، وأنهت إجراءات وصولها بصورة عادية.

يذكر أن الفنان أحمد عز نفى زواجه من الفنانة زينة أكثر من مرة.