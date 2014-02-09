فيلم جورج كلوني يستحوذ على الاهتمام في مهرجان برلين

شهد مهرجان برلين السينمائي، السبت، العرض الأول خارج الولايات المتحدة لفيلم جورج كلوني "رجال الآثار"، الذي تدور أحداثه حول فريق من الخبراء يكلف بمهمة في أوروبا قرب نهاية الحرب العالمية الثانية لإنقاذ روائع فنية سقطت في يد النازيين.

وسيكون للفيلم الذي يخرجه كلوني أيضا ويشاركه في بطولته مات ديمون وبيل موراي، صداه الخاص في ألمانيا التي شهدت العام الماضي العثور على أكثر من 1400 عمل فني في شقة شخص مسن منعزل. وساد اعتقاد بأن النازيين نهبوا أغلب هذه الأعمال.

وكان عرض الفيلم أحد أبرز الأحداث المنتظرة في المهرجان الذي يتنافس فيه 20 فيلما، من بينها أربعة ألمانية على جائزة الدب الذهبي.

وشهد المهرجان في وقت سابق، السبت، المؤتمر الصحافي للعرض الأول لفيلم "بيلفد سيسترز" للمخرج دومينيك جراف، الذي تدور أحداثه في القرن الثامن عشر حول دائرة من الحب تضم الشاعر الألماني فريدريك شيلر.

وقال كلوني، في مؤتمر صحافي حضره عدد كبير من الصحافيين: إن الفيلم امتزج بالواقع في ألمانيا، في إشارة إلى العثور على عدد ضخم من الأعمال الفنية في شقة في ميونيخ العام الماضي.

وأضاف، "هذه قصة ستظل بارزة، لأنه لا يزال يوجد عدد ضخم من الأعمال الفنية المفقودة سيتم اكتشافها.. إنه مجرد كشف واحد".