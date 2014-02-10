اعلان القائمة القصيرة للروايات المرشحة للفوز بالبوكر

أعلنت القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية، المعروفة بالبوكر العربي الاثنين، وخلت للعام الثاني على التوالي من كبار الروائيين العرب، الذين ترشحت أعمالهم في القائمة الطويلة المعلنة سابقاً، وأعلنت القائمة القصيرة في مؤتمر صحافي عقد في العاصمة الأردنية عمان.

وتضم القائمة ست روايات، هي: "لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة" للسوري خالد خليفة، و"فرانكشتاين في بغداد" للعراقي أحمد سعداوي، و"طائر أزرق نادر يحلق معي" للمغربي يوسف فاضل، و"طشاري" للعراقية إنعام كجه جي، و"تغريبة العبدي المشهور بولد الحمرية" للمغربي عبدالرحيم لحبيبي، و"الفيل الأزرق" للمصري أحمد مراد.

وخرجت من القائمة أعمال لروائيين مرموقين، مثل المصري إبراهيم عبدالمجيد، والفلسطيني إبراهيم نصر الله، والكويتي إسماعيل فهد إسماعيل، والجزائري واسيني الأعرج، والسوداني أمير تاج السر، والعراقي عبدالخالق الركابي.

وبحسب البيان الصادر عن المنظمين، فتغطي الروايات الست المختارة في القائمة القصيرة طيفاً لافتاً من حيث الموضوع والشكل، فهي تتضمن نصاً مثيراً عن السجن من المغرب، وقصة عائلة عراقية تواجه الشتات حول العالم منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى الوقت الحالي، وحكاية فرانكشتاين الذي يطلع في بغداد ويرهب أهلها ومتابعة قوى الأمن له، وقصة رجل يطوف الشمال الإفريقي والشرق الأوسط باحثاً عن المعرفة، ورواية تحكي صراع البقاء لعائلة في حلب، إضافة لرواية إثارة سيكولوجية، تدور أحداثها في مستشفى للأمراض النفسية في القاهرة.

واختيرت القائمة القصيرة - التي تضم الروايات الست - من بين الروايات الـ16 التي كانت على القائمة الطويلة المعلنة الشهر الماضي، من بين 156 رواية من 18 بلداً.

وسيعلن عن اسم الفائز في الجائزة يوم الثلاثاء 29 أبريل القادم في احتفال يقام في أبوظبي عشية افتتاح معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وتعد الجائزة العالمية للرواية العربية جائزة سنوية، تختص بمجال الإبداع الروائي في اللغة العربية، وقد أطلقت في العام 2007.

ويحصل كل من المرشحين الستة في القائمة القصيرة على عشرة آلاف دولار أميركي، كما يحصل الفائز بالجائزة على 50 ألف دولار أميركي إضافية.

وحضر المؤتمر أعضاء لجنة التحكيم الخماسية، التي يرأسها الناقد والأكاديمي السعودي سعد البازعي، ويشارك فيها كل من الناقد والأكاديمي العراقي عبدالله إبراهيم، والأكاديمي التركي المتخصص في تدريس العربية وترجمة أدبها إلى التركية محمد حقي صوتشين، والصحافي والروائي والمسرحي الليبي أحمد الفيتوري، والأكاديمية والناقدة والروائية المغربية زهور كرام.