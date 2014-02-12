زهرة العلا رشحت غادة عادل لتجسيد شخصيتها قبل وفاتها

إن كانت الفنانة زهرة العلا، قد غابت بجسدها منتصف شهر ديسمبر الماضي، فإن أعمالها بقيت، وسيرتها الذاتية ستروى في مسلسل، يتم التحضير له في الوقت الحالي، من قبل عائلتها.

حيث أكدت المخرجة منال الصيفي ابنة الفنانة الراحلة في تصريحاتها لـ"العربية.نت"، أنه يتم التحضير في الوقت الحالي لمسلسل يروي حياة الفنانة زهرة العلا، على أن تقوم الكاتبة شهيرة تمام، بإعداد السيناريو والحوار، وتسند لها هي مهمة الإخراج.

الراحلة ترشح غادة عادل للبطولة

وحول دور البطولة الرئيسية ومن سيجسد شخصية زهرة العلا، أوضحت مخرجة العمل، أن والدتها رشحت قبل وفاتها الفنانة غادة عادل من أجل أن تلعب دور البطولة، وهو ما يرجح كفتها، ولكنهم لم يستقروا بشكل نهائي بعد على البطلة، وسيتم الاختيار حينما يصبح الورق جاهزا للتصوير، وإن كانت الأولوية لغادة عادل.

وأشارت منال الصيفي إلى أن المسلسل سيروي كل ما مرت به الفنانة الراحلة من مواقف وذكريات خلال مسيرتها الفنية، وأن العائلة ستكون مصدر الرواية الخاصة بالأحداث.

حياة زهرة العلا مليئة بالأحداث، حيث انتقلت مع عائلتها التي تنحدر من المحلة الكبرى إلى القاهرة، وتتلمذت على يد الفنان الراحل يوسف وهبي وعملت في مسرحه، وعلى المستوى الدرامي قدمت ما يقارب 50 مسلسلا تلفزيونيا، كما أن أفلامها اقتربت من الـ 120 فيلما من بينهم (سر طاقية الإخفاء - دعاء الكروان - المرأة المجهولة).

واختتمت منال الصيفي ابنة المخرج حسن الصيفي، تصريحاتها بالإشارة، إلى أنه بمجرد الانتهاء من كتابة السيناريو الخاص بالمسلسل، سيتم تصويره وتحديد موعد عرضه سواء في رمضان، أو في توقيت آخر.

