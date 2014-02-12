فيلم "بولنوار" يحكي قصة مغاربة عاشوا تحت الأرض

يرصد الفيلم المغربي "بولنوار" سيرة مغاربة عاشوا في باطن الأرض، وعنوان الفيلم مستمد من اسم قرية منجمية تقع بمحافظة مدينة خريبكة التي تبعد حوالي 100 كلم جنوب الدار البيضاء، والمعروفة بهضبة الفوسفات.

في هذا الفيلم المقتبس عن رواية للكاتب المغربي والباحث في علم الاجتماع عثمان أشقرا، يستعيد هذا العمل لمخرجه حميد الزوغي، التاريخ والذاكرة والمجتمع، باستعراضه للتحولات التي عرفتها المنطقة من النشاط الفلاحي البسيط إلى النشاط المعدني، بعد الاحتلال الفرنسي للمغرب وبداية استغلال خيراته خاصة بعد اكتشاف الفوسفات.

وركز الفيلم على ما شهدته المنطقة في الفترة الممتدة ما بين 1920 و1950 ، والمتمثلة خاصة في استيلاء المعمر على أراضي الفلاحين، الذين سيجدون أنفسهم يشتغلون في باطن الأرض عوض سطحها، العديد منهم مات في الأنفاق في ظل شروط استغلال بشع كان الهدف منه الرفع من طاقة الإنتاج إلى حدها الأقصى.

وفي ظل تواتر، الأحداث التراجيدية والمأساوية، بدأ يتشكل وعي نقابي جنيني، ساهم في بلورته بعض الشيوعيين الفرنسيين، ومن ضمنهم المناضل الأممي ميشال كولونا، الذي لعب دورا أساسيا في انفتاح النقابة الفرنسية على العمال المغاربة المنجميين، والقادمين إلى هذه المنطقة من جغرافيات مختلفة، تحول بعضهم إلى زعماء نقابيين كما هو الحال لابن العزوزية الذي كان يمارس الرعي ويساعد والدته في الفلاحة.

مواجهات مع السلطة الفرنسية

هذا الشاب، غير المتعلم، وهو البطل الرئيسي، سيقود العديد من الإضرابات والمواجهات مع السلطة الفرنسية وأتباعها من الخونة المغاربة، وكان يستمد زاده المعنوي من التضامن الذي بدأ يحصل تدريجيا بين العمال، الذين سيدركون معنى الاستغلال بعد أن لسعهم العذاب على ظهورهم وأجسادهم، والدماء والأرواح التي سالت منهم في باطن الأرض.

وفي هذا المنحى عمد الفيلم إلى رصد بطولة ملحمية، سيرتبط من خلالها الوعي النقابي بالوعي السياسي، لتتشكل مرحلة جديدة ستقود نحو العمل الوطني وبداية المقاومة السياسية إلى جانب الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، ومطالبة إدارة المنجم باحترام آدميتهم وإنسانيتهم.

ويلعب الفقيه "محماد"، وهو طالب علوم الفقه والشريعة من جنوب المغرب، استقر به المقام في قرية "بولنوار" في بداية الثلاثينيات من القرن الماضي، دورا إيجابيا في تحريض السكان وخاصة العمال على مواجهة المستعمر، إضافة إلى فسحه المجال للمناضلين لعقد تجمعاتهم بالمسجد الذي كان يدرس به القرآن للأطفال وإمامة المصلين، وذلك من أجل أن يقيهم أعين المخبرين والخونة، إلى أن ألقي عليه القبض من جانب السلطات الاستعمارية الفرنسية سنة 1947 بتهمة التحريض على الشغب.

واعتمد المخرج في هذا الفيلم الذي تمتد قصته إلى ساعة و45 دقيقة، على العديد من الوجوه من أبناء المنطقة، كفاطمة أكلاز في دور العزوزية وهي مخرجة سينمائية أيضا، وعبد اللطيف نجيب في دور شخصية صالح الأعمى.

ويقول المخرج حميد الزوغي: "إن هدفه من وراء هذا الاختيار كان البحث عن المصداقية في الأداء، وتفجير المشاعر الحقيقية للممثلين خاصة وأن جلهم يحتفظ بذكريات عن هذه المرحلة من خلال عائلاتهم وآبائهم أو أقاربهم، إضافة إلى تمكنهم من اللهجة المحلية مما يضفي طابع الانسجام على أدوارهم في الشريط".

ويعتبر"بولنوار"، هو الفيلم السينمائي الثاني للمخرج حميد الزوغي بعد فيلم "خربوشة"، المستلهم أيضا من التاريخ المغربي.

مهرجان الفيلم بطنجة

ويشارك في الدورة 15 من المهرجان الوطني للفيلم بطنجة، 22 فيلما طويلا تعكس تجارب وأجيال إبداعية مختلفة في خريطة السينما المغربية، و21 فيلما قصيرا، أغلبها لمخرجين شباب من داخل وخارج المغرب.

وتتواصل فعاليات الدورة الـ 15 من المهرجان الوطني للفيلم بطنجة حتى 15 فبراير الحالي.