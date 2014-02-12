لوحات سرقها نازيون في منزل جامع تحف في النمسا

أعلنت وكالة أنباء النمسا أن أكثر من 60 عملا فنيا يملكها جامع تحف ألماني عثر عليها في النمسا، بعدما قالت وسائل إعلام إنه ربما يكون من بين ما يقتنيه الرجل لوحات سرقها النازيون، بحسب تقرير إخباري، الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الألماني كورنيليوس جورليت، الثلاثاء، تصريحه بأن اللوحات، ومنها أعمال لمونيه ورينوار وبيكاسو، وٌجدت في منزل جورليت في مدينة سالزبورج.

وكانت السلطات الألمانية عثرت العام الماضي على أكثر من 1400 لوحة ونحت قدرت قيمتها الإجمالية بمليار يورو (1.35 مليار دولار) في شقة جورليت في مدينة ميونيخ.

ومن المعتقد أن غالبية اللوحات سرقها نازيون أو حصلوا عليها بالابتزاز.

وأفادت وكالة أنباء النمسا أن كريستوف اديل، محامي جورليت، طلب تأمين اللوحات لحمايتها من السرقة. وقام خبراء بفحص اللوحات لمعرفة ما إذا كانت تعرضت للسرقة.

وأفاد المحامي أن "التقديرات المبدئية المعتمدة على فحص أولي لم تؤكد هذا الاشتباه".

وتنقل جورليت بحرية لعقود بين ألمانيا والنمسا وسويسرا لشراء تحف فنية.