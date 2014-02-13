جديد هيفا وهبي.. خارج براثن الرقابة

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي فيديو "برومو" فيلمها الجديد "حلاوة الروح"، الذي يشاركها بطولته باسم سمرة ومحمد لطفي وصلاح عبدالله. وقد استقطب الفيديو خلال ساعات مجموعة كبيرة من متابعي النجمة اللبنانية.

يذكر أن الفيلم الذي يتناول قصة امرأة جميلة تعيش في إحدى العشوائيات وتعاني الوحدة بعد سفر زوجها للعمل في الخارج، فتنشأ علاقة "إنسانية" بينها وبين مراهق، لكن والده يعجب بها، علق لفترة تحت براثن الرقابة في مصر، إلى أن تمت الموافقة عليه.

وكان صناع الفيلم حاولوا الحصول سابقاً على تصريح الرقابة لعرض الفيلم خلال إجازة منتصف العام خلال شهر يناير، دون أن يكون العمل مكتملاً، وهو ما حال دون حصولهم عليه.

حيث أكد أحمد عواض، رئيس هيئة الرقابة لـ"العربية.نت"، أن صناع الفيلم أحضروه، وعند مشاهدته فوجئوا بأن العمل غير مكتمل، وهو ما دفعه إلى رفض إصدار أي قرار بشأنه، سواء التصريح له أو حتى إبداء أي ملاحظات، وذلك حتى يكتمل العمل، نافياً أن يكون هناك أي ملاحظات تم تدوينها بخصوص المشاهد التي وردت، وذلك انتظاراً لأن يقدم العمل كاملاً.