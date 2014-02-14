حفل نانسي عجرم ممنوع في تونس.. دون تصاريح

قبل ساعات قليلة من إحياء نانسي عجرم لحفلها في تونس، جاء قرار الإلغاء ليفاجئ الجميع. أما السبب، فعزاه منظمو الحفل إلى التصاريح التي لم يستطيعوا الحصول عليها من وزارة الثقافة التونسية، حيث كان مقرراً للحفل أن يقام بقصر الرياضة بالمنزه مساء أمس الخميس.

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أكد جيجي لامارا، مدير أعمال نانسي عجرم، أنهم وصلوا إلى الفندق في الرابعة من عصر أمس الخميس، استعداداً للحفل، ولكي تقوم نانسي بوضع اللمسات النهائية قبل الصعود إلى المسرح، لكنهم فوجئوا بمتعهد الحفل يخبرهم بالإلغاء. وأشار لامارا إلى أنه على الرغم من أن الجمعية التي تنظم الحفل، هي جمعية أمنية كبيرة في تونس، إلا أنها لم تستطع الحصول على التصاريح، موضحاً أنهم لم يخوضوا في التفاصيل الخاصة بحيثيات الإلغاء، ولماذا رفضت الوزارة منح المتعهد الترخيص.

الجمهور يعلن غضبه من القرار

إلى ذلك، أكد مدير أعمال صاحبة "أخصمك آه"، أن الجمهور الذي جاء لحضور الحفل، أعلن عن غضبه من القرار، موضحاً أن ما يقارب تسعة آلاف شخص تجمهروا معلنين استنكارهم لإلغاء الحفل، مؤكداً أن نانسي لم تستطع مغادرة غرفتها في الفندق بسبب التجمهرات.

واختتم لامارا تصريحاته بالإشارة إلى أنه سيكون هناك حفل آخر لنانسي اليوم الجمعة في أحد الفنادق الكبرى. وألمح إلى أن الحفل الذي تم إلغاؤه، من الممكن أن يستعاض عنه في وقت لاحق دون أن يلغى بشكل نهائي.