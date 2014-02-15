شاكيرا أخذت موافقة بيكيه على فيديو ريانا الساخن

بعد تعرضها وزوجها نجم فريق "برشلونة" لكرة القدم، جيرارد بيكيه لانتقادات واسعة، بسبب ما اعتبر مشاهد ساخنة جمعتها مع المغنية الأميركية ريانا، دافعت المغنية الكولومبية اللبنانية الأصل، شاكيرا عن الأغنية، مؤكدة أنها أخذت موافقة زوجها قبل تصوير الفيديو الكليب.

وأضافت أن هذا ما تفعله دوماً بالنسبة لكافة أعمالها، لأن رجلها غيور جداً، فهو رجل في النهاية، ويود أن يكون كل شيء تحت سيطرته. في المقابل، أكدت صاحبة "whenever" أنها فوجئت بحجم ردود الأفعال المتعلقة بالفيديو المثير للجدل، علما أنها كانت تعلم مسبقا أن الكليب الذي صورته مع ريانا لن يحوز رضا الجميع، لكنها قامت بهذا العمل الفني بعد ما شجعها بيكيه الذي "يحب أن يكون كل شيء تحت سيطرته".

كلام الحسناء البالغة من العمر 37 عاماً، جاء في برنامج "ON Air" مع المقدم الأميركي الشهير رايان سيكريست.

يذكر أن شاكيرا وريانا اشتركتا في أداء أغنية "Can’t Remember to Forget You"، وعلى الرغم من أن العمل صور في ديسمبر، إلا أنه لم ينشر إلا مؤخراً على "يوتيوب"، فحصد مشاهدات عالية جداً، بلغت في وقت قصير نسبياً حوالي 119 مليونا. ومن المقرر أن تدرج الأغنية، في ألبوم شاكيرا الجديد، الذي ستطلقه الشهر المقبل.