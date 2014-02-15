عسكري يشرف على دور عبدالناصر في مسلسل "صديق العمر"

ظهور جمال عبدالناصر والمشير عبدالحكيم عامر من خلال مسلسل "صديق العمر" لن يكون أمراً سهلاً، فإجادة جمال سليمان وباسم سمرة للدورين واقتباسهما الملامح الخاصة بالشخصيتين لن يكون كافياً، لأن الجانب العسكري في المسلسل سيكون له دور بارز، وهو ما جعل أسرة العمل تستعين بخبير عسكري، متخصص في مكافحة الإرهاب، هو العقيد حاتم صابر، من أجل أن يشرف على تنفيذ الجوانب العسكرية في المسلسل.

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أكد العقيد حاتم صابر، أنه تجمعه علاقة صداقة بالمخرج عثمان أبو لبن، منذ أن كان في الخدمة، حيث خدم لما يقارب الـ18 عاماً في القوات الخاصة، ثم أربع سنوات في المخابرات، قبل أن تخرجه كثرة الإصابات من الخدمة.

تشويه الحياة العسكرية في الأعمال الفنية

وأشار العقيد حاتم صابر إلى أن السبب في الاستعانة به من قبل صناع العمل، هو ما يحدث أثناء تقديم أعمال تحتوي على جوانب عسكرية، حيث يتم تشويه الحياة العسكرية.

وضرب مثلاً بما جرى في فيلم "الطريق إلى إيلات"، حينما قام الفنان نبيل الحلفاوي في أحد المشاهد، بتوسيع فتحة "العسلية"، وهو المشهد الذي جلب السخرية على نطاق واسع.

موضحاً أنهم كأفراد في القوات المسلحة، حينما يتابعون تلك الأعمال، يشعرون بأنها غير صادقة على الإطلاق، لأنها لا تظهرهم على حقيقتهم.

لغة الحوار

وأشار الخبير العسكري إلى أنه تلقى اتصالاً من المخرج، فرحب على الفور من أجل أن يقدم عملاً يعكس الحياة العسكرية المصرية بشكل صحيح، من خلال لغة الحوار التي تجري بين الضباط، والتقاليد العسكرية الثابتة، على أن يكون جزء كبير من عمله داخل الوحدات العسكرية، التي سيتم التصوير بداخلها وكذلك وزارة الدفاع، خاصة أن المشير عبدالحكيم عامر كان وزيراً للدفاع.

كما أوضح أن الجزء الخاص بالتسليح في ذلك الوقت سيكون تحت إشرافه، حتى لا تظهر أسلحة لم تكن متواجدة في هذه الفترة، واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن وجهة نظره أن مغزى المسلسل، هو أن كثرة الخلافات السياسية تؤدي إلى المشاكل، بينما التوحد تحت قيادة واحدة يؤدي إلى النجاح، معتبراً أن ذلك يجري في الوقت الحالي.