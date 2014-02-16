أحمد عزّ: رجولتي تمنعني من الحديث عن "عرض" زينة

في أول ظهور إعلامي له عقب الأزمة التي أثيرت قبل ثلاثة أسابيع، أكد الفنان أحمد عزّ أنه يمتلك الكثير من المعلومات يمكنه البوح بها، إلا أن "رجولته" تمنعه من أن يتحدث عن الممثلة زينة، ويتعرض لـ"عرضها وعرض أهلها".

وحلّ الفنان أحمد عز ضيفا على برنامج "بوضوح" مساء أمس السبت عبر قناة "الحياة" على هامش تصويره لمسلسله الجديد "اكسلانس" الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث تحدث بشكل مقتضب للغاية عن المشكلة الواقعة بينه وبين زينة.

التعقيب الأول والأخير

واستهل عز حديثه بالتأكيد على أنه سيكون "التعقيب الأول والأخير" له على هذا الموضوع. وذكّر أنه لم يتحدث في أي جهة إعلامية منذ لحظة تفجر الأزمة وحتى يومنا هذا، معتبرا أن من يريد أن يأخذ حقه، لن يحصل عليه عن طريق الصحافة والإعلام، ولكن من خلال القضاء.

وشدد عز على أن كل ما كتب في الصحافة حول الأمر ليس إلا "معلومات مغلوطة" لم يشأ الرد عليها. إلا أنه استطرد قائلاً إنه "حينما زاد الأمر عن حده" قام بالتوجه إلى النائب العام شخصيا.

وأضاف أنه يمتلك الكثير ليتكلم فيه، ولكن رجولته تمنعه من أن يتحدث عن امرأة، ويتعرض لعرضها وعرض أهلها.

وأكد عزّ أنه تقدم ببلاغ بالتزوير والتشهير الذي لحق به، منذ ما يقارب الأسبوع. وترك الأمر في يد القضاء، مؤكداً أنه سيحترم ما سيقرره القضاء.

وتأتي حلقة برنامج "بوضوح" هذه، التي تم تسجيلها وعرضها على عكس طبيعة البرنامج الذي يعرض على الهواء مباشرة، بعد فترة من الجدل الذي أثير بعدما عادت الفنانة زينة من الولايات المتحدة الأميركية، وبصحبتها توأم نسبته إلى الفنان أحمد عز.

وكان عزّ قد امتنع عن الحديث في الإعلام طوال الفترة الماضية. كما تبقى زينة بعيدة بدورها عن وسائل الإعلام، حيث التزمت الصمت، رغم تلقيها العديد من العروض كي تظهر وتتحدث.