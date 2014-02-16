فيلم صيني يفوز بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين

فاز الفيلم الصيني "بلاك كول ثن آيس" للمخرج الصيني دياوو يينان بجائزة الدب الذهبي في الدورة 64 لمهرجان برلين للسينما مساء السبت، ومنحت جائزتا التمثيل أيضا إلى ممثلين من آسيا.

وكان الدب الفضي لأفضل ممثل من نصيب لياو فان الذي يجسد شخصية شرطي، وهو بطل فيلم "بلاك كول ثن آيس" في حين حازت اليابانية هاروكوروكي جائزة الدب الفضي لأفضل ممثلة لدورها كعاملة تنظيفات كتومة في "ذي ليتل هاوس" ليوجي يامادا.

وفاز المخرج الأميركي ريتشارد لينكلايتر، وهو من رواد مهرجان برلين، بالدب الفضي لأفضل مخرج عن فيلم "بويهود" الذي أثار إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء وكان مرشحا للفوز بالجائزة الكبرى.

والفيلم الذي يروي ببساطة حياة عائلة أميركية، يشكل تجربة فريدة من نوعها في السينما الروائية، لأنه صور في 39 يوما على فترة 12 عاما مع الممثلين أنفسهم.

وكافأت لجنة التحكيم أيضا أميركياً آخر هو ويس اندرسن الذي افتتح المسابقة في 6 فبراير بمنحه الجائزة الخاصة عن فيلم "ذي غراند بودابست هوتيل" التي تروي بطريقة مضحكة مغامرات بواب فندق في جمهورية زوبروفكا المتخيلة.

ونال السينمائي الفرنسي آلان رينيه 92 عاما، الذي غاب عن الحفل، جائزة الفرد باور (تيمنا باسم مؤسس المهرجان) التي تكافئ سنويا فيلما يفتح آفاقا جديدة، عن فيلم "ايميه بوار يه شانتيه".

وتألفت لجنة التحكيم التي تختار الأعمال الفائزة من 8 أشخاص برئاسة المخرج والمنتج الأميركي ريتشارد شاموس.