ممثلة كندية تخرج عن صمتها وتعلن: أنا مثلية جنسياً

كشفت الممثلة الكندية إيلين بيج التي شاركت في فيلم "إنسبشن" إلى جانب ليوناردو دي كابريو، وفي فيلم وودي آلن "تو روم ويذ لاف" في العام 2012، عن مثليتها الجنسية.

وقالت الممثلة (26 عاماً)، في كلمة ألقتها في لاس فيغاس خلال حدث نظمته "هيومن رايتس كمباين" الجمعية الأميركية الكبيرة للدفاع عن حقوق المثليين جنسيا "أنا هنا اليوم لأني مثلية جنسيا، لقد سئمت إخفاء الأمر وسئمت الكذب، لقد عانيت خلال سنوات لأني كنت أخاف أن أكشف عن ذلك، وقد تأثرت معنوياتي وصحتي النفسية وعلاقاتي مع الآخرين سلبا بذلك".

وبررت إيلين بيج إعلانها "بواجب شخصي وبمسؤولية اجتماعية".

وأضافت "نستحق أن نتمكن من الحب كليا وبشكل متساو ومن دون أن نشعر بالعار والخزي".

وإيلين بيج هي بطلة فيلم "جونو" في العام 2007، وتعود في 2014 الى الشاشة الكبيرة في "دايز اوف فيوتشر باست" الجزء الجديد من سلسلة "أكس من".

