"الصوت الخفي" يتوج في المهرجان الوطني للفيلم المغربي

فاز الفيلم السينمائي الطويل "الصوت الخفي" للمخرج المغربي كمال كمال، بالجائزة الكبرى للدورة 15 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة في شمال المغرب، الذي اختتمت فعالياته مساء اليوم السبت.

وتوج الفيلم ضمن قائمة ضمت 22 فيلما طويلا بجائزتين إضافيتين من أصل 15 جائزة، وهما جائزة أحسن صوت وجائزة الموسيقى الأصلية.

وعادت الجائزة الخاصة للجنة التحكيم لفيلم "أراي الظلمة" لأحمد بايدو، وفاز شريط " وداعا كارمن" بجائزة العمل الأول، فيما آلت جائزة أحسن صورة لفيلم "سرير الأسرار" للجيلالي فرحاتي، الذي حاز أيضا على جائزة السيناريو، فيما حصل فيلم "ياما " للمخرج رشيد الوالي على جائزة المونتاج، أما جائزة أحسن دور ممثل أول فتوج بها حسن باديدا عن فيلم "هم الكلاب"، وحاز سعيد مرسي على جائزة الدور الممثل الثاني.

وتقاسمت ثلاث بطلات في فيلم "روك القصبة" جائزة الدور النسائي الأول، فيما عادت جائزة الدور الثاني لفاطمة هراند عن فيلم "فورماطاج"

وبالنسبة للأفلام القصيرة فاز شريط "ريكلاج" لإدريس كايدي وهشام ركراكي، بالجائزة الكبرى ضمن قائمة ضمت21 فيلما قصيرا.

ونال كل من فيلم "خلاص" لعبد الإله زيراط، و"كانيس" لرضى مصطفى تنويها خاصا، فيما آلت جائزة لجنة التحكيم لشريط "بطاقة بريدية" لمحاسن الحشادي، أما جائزة السيناريو فكانت من نصيب "واليد الثالثة" لهشام اللادقي.

يذكر أن لجنة تحكيم الأفلام الطويلة ترأسها الباحث الجامعي عبد الله ساعف، بينما ترأس المنتج المغربي عبدو عشوبة لجنة تحكيم الأفلام القصيرة.

وأعلن صباح اليوم السبت عن نتائج لجنة التحكيم الخاصة بالنقاد السينمائيين، والتي عادت لشريط "هم الكلاب" فيما تم تتويج فيلم "وداعا كارمن"، بجائزة تنويه خاص.

وحجبت لجنة النقاد مختلف جوائزها المتعلقة بالأفلام القصيرة المشاركة في المسابقة الرسمية، لعدم توفرها وبإجماع لجنة التحكيم للنقاد على عناصر البناء الدرامي وجمالية الصورة وغيرها من المسوغات الفنية، بخلاف الفيلم الطويل الذي عرف خلال هذه الدورة نقلة نوعية في مسار السينما المغربية.

وعلى غرار الدورات السابقة، تم تقديم الحصيلة السنوية للسينما المغربية، في ندوة صحافية، عقدها المدير العام للمركز السينمائي المغربي نور الدين الصايل، أمس السبت، رجح فيها أن تكون الدورة 15 آخر محطة لفتح المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة أمام مجموعات الإنتاج الوطني، إذ سيتم العمل ابتداء من الدورة المقبلة بمسطرة الانتقاء القبلي ليستقر عدد الأفلام المتنافسة في حدود 14 إلى 15 فيلما.

