السعودية ضيفة شرف الملتقى العربي للرسوم المتحركة

نظمت الجمعية المصرية للرسوم المتحركة بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية الملتقى العربي للرسوم المتحركة في القاهرة، وذلك دعماً للرسوم المتحركة في العالم العربي وتعزيزاً لدورها، وحلت السعودية ضيفة شرف لهذا العام.

وقال وزير الثقافة المصري في حديث له حول الملتقى: "هذا الملتقى له أهمية كبيرة فهو يفسح المجال أمام صناع الأفلام للتقابل، والاطلاع على كل الأعمال الكرتونية الجديدة".

ويقام هذا الملتقى في دورته السابعة بمشاركة ٦٤ عملاً كرتونياً فنياً من الدول العربية، ويذكر أن الملتقى بدأ كحفل للأعمال المصرية، قبل أن تتسع دائرته منذ الدورة السابقة لتشمل الدول العربية.

وفي حديث لعبدالله الصايل رئيس الجمعية السعودية للرسوم المتحركة قال "إن العالم أصبح قرية صغيرة، والطفل لديه الاستعداد لاستقبال كل المعلومات ومن الممكن أن تكون هذه المعلومات خاطئة، ومن هنا تأتي أهمية هذا المهرجان الذي يقدم هذا الفن ويكون منصة للأعمال الجيدة".

وكرم ملتقى الرسوم المتحركة بعضاً من رواد هذا الفن و منهم عبد المعبود نبيل وصلاح عبدالله عن أدائه الصوتي في مسلسل بسنت ودياسطي.

وعلق الفنان عبد الله المعبود على الملتقى: "بأنه مهم ويعطي فرصة لتقديم الأعمال، وتقديم خلفية للناس عن أهمية هذا الفن".

ويهدف الملتقى إلى إعطاء الفرصة لصناع هذا الفن وفنانيه للوصول الى الجمهور، ويعتبر المختصون في هذا المجال أن أهم مشكلات إنتاج الرسوم المتحركة في مصر، هو غياب الميزانيات الضخمة، وسوق عرض الأعمال.

ويذكر أن الإنتاج المصري للرسوم المتحركة مازال يقتصر على المسلسلات والبرامج، وعلى الرغم من بعض المحاولات لإنتاج فيلم طويل، إلا أنها لم تر النور حتى الآن.

