لوك جديد لأنجلينا مع براد بيت على السجادة الحمراء

قامت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي وشريكها الممثل الأميركي براد بيت بإطلالة مفاجئة على السجادة الحمراء بمناسبة توزيع جوائز بافتا السينمائية البريطانية مساء الأحد.

وظهرت أنجلينا جولي مرتدية بزة رسمية رجالية "سموكينغ" مع كعب عال، في إطلالة غريبة ومفاجئة.

واستفاد النجوم الذين ساروا على السجادة الحمراء من طقس معتدل بعد أسابيع من الأمطار والعواصف القوية في العاصمة البريطانية.

وارتدت الممثلة الأسترالية كايت بلانشيت فستاناً أسود من الساتان المطبع بزهور فضية، وسبقتها على السجادة مقدمة البرامج الأميركية الشهيرة أوبرا وينفري التي كانت مرشحة للفوز بجائزة أفضل ممثلة في دور ثانوي.

أما الممثلة البريطانية هيلين ميرين فقد اختارت فستاناً أسود يجمع بين القطع البراقة وتنورة واسعة وأجزاء شفافة.

وكان فريق فيلم "12 ييرز ايه سلايف" أول من سار على السجادة الحمراء أمام صالة "رويال أوبرا هاوس" في لندن مع المخرج ستيف ماكوين والممثل الرئيسي فيه شيوتيل اجيوفور.

وحضر على السجادة الحمراء أيضا ليوناردو دي كابريو وتوم هانكس وكريستيان بايل.