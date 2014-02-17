مصرع طليق داليا البحيري وحفيد فريد شوقي وهدى سلطان

لقي فريد المرشدي، طليق الفنانة داليا البحيري وابن المنتجة ناهد شوقي وحفيد الفنانين الراحلين فريد شوقي وهدى سلطان، مصرعه فجر اليوم الاثنين، في حادث سيارة على طريق السويس، حسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وتقام صلاة الجنازة بعد صلاة ظهر اليوم في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ليتم الدفن بمدافن فريد شوقي بمدينة السادس من أكتوبر.

وللراحل فريد أحمد المرشدي، الذي كان متزوجا قبلها من الفنانة سوسن بدر، ابنة اسمها "قسمت" من الفنانة داليا البحيري التي تزوجها في منتصف 2008 واعتاد مشاركتها دائما حضور المناسبات الرسمية والاحتفالات الفنية.

وهذه ثاني وفاة تطال الفنانة البحيري بعد وفاة ابنتها خديجة من زوجها الأول سعيد جميل، وكانت خديجة رضيعة عمرها 9 أشهر حين توفيت بعد إصابتها بمرض نقص الجين المسؤول عن حركة العضلات. واعتبرت داليا أنّ وفاتها أصابتها بأزمة نفسيّة، لكنّها علّمتها فيما بعد "أن تشعر بنعم الله الكثيرة" كما قالت، مشيرة بذلك الى واحدة من تلك النعم وهي ولادة ابنتها "قسمت" من زوجها الثاني، فقد كانت ولادة طبيعية.

