زينة تعتذر عن عدم مواجهة أحمد عز أمام النيابة

أفادت مراسلة قناة "العربية" بالقاهرة بأن الفنانة زينة اعتذرت عن الحضور إلى محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، وذلك بناء على طلب النيابة باستدعائها للاستماع إلى أقوالها في البلاغ المقدم منها، والتي تطالب فيه الفنان أحمد عز بإثبات نسب طفليهما، وذلك بسبب سفر محاميها خارج البلاد، وحددت النيابة جلسة يوم السبت المقبل للاستماع إلى أقوال الفنان أحمد عز.

وكان من المقرر أن تستمع النيابة، اليوم الثلاثاء، لأقوال زينة، في البلاغ الذي قدمته ضد الفنان أحمد عز، تطالبه فيه بالاعتراف بنسب المولودين زين الدين وعز الدين إليه، اللذين أنجبتهما بالولايات المتحدة الأميركية، وباستخراج شهادتي ميلاد لهما بصفته والدهما.

وكانت زينة تقدمت بالبلاغ رقم (2548) إلى قسم شرطة مدينة نصر أول، مطالبة فيه أحمد عز بالاعتراف رسمياً بمولوديها بصفته والدهما، وهو الأمر الذي رفضه عز، وقدم بدوره بلاغاً ضد زينة في مكتب النائب العام.

وأشارت تحقيقات النيابة الأولية إلى أن زينة أوضحت في بلاغها أنها متزوجة من الفنان أحمد عز عرفياً منذ فترة طويلة، إلا أنه رفض الاعتراف بالزواج أو بنجليها.

وكانت النيابة قد حددت جلسة اليوم لمثول كل منهما أمام النيابة لسماع أقوالهما، وأمرت بإرسال خطابات الاستدعاء إليهما على يد محضر رسمي، وإبلاغهما بضرورة الحضور إلى مقر النيابة في الموعد المحدد.

يذكر أن الفنان أحمد عز نفي ما نسب إليه أثناء ظهوره على أحد البرامج الحوارية بقناة "الحياة" الخاصة، وقرر أنه عار تماماً من الصحة، وأن القضاء سيظهر الحقيقة في الأيام القادمة.

وكان عز امتنع عن الحديث في الإعلام طوال الفترة الماضية. كما تبقى زينة بعيدة بدورها عن وسائل الإعلام، حيث التزمت الصمت رغم تلقيها العديد من العروض كي تظهر وتتحدث.

وكانت زينة قد أثارت الجدل في الفترة الماضية بعد وصولها إلى مطار القاهرة قادمة من نيويورك وبصحبتها توأم أنجبته في الولايات المتحدة الأميركية يوم 2 أكتوبر الماضي، ومعها شهادتا ميلاد بهما اسم الأب أحمد عز.

وقدمت الفنانة لسلطات جوازات مطار القاهرة الدولي ما يفيد بأنها أدرجت اسمي ولديها في جواز سفرها في قنصلية مصر بكاليفورنيا، وأنهت إجراءات وصولها بصورة عادية.