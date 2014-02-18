كاتبة هاري بوتر تصدر تكملة لروايتها البوليسية الأولى

أعلنت الكاتبة البريطانية، صاحبة سلسلة هاري بوتر الشهيرة، جوان رولينغ الشهيرة، والتي أصدرت رواية بوليسية تحت اسم مستعار قبل أن يكشف النقاد أمرها، أنها ستصدر في 19 يونيو تكملة لمغامرات هذا المحقق الخاص.

وصدرت راويتها البوليسية الأولى "ذي كوكوز كولينغ"، وتعني نداء الوقواق في أبريل 2013 باسم مستعار هو روبرت غالبريث، وكانت تتمحور على شخصية كورموران سترايك، وهو جندي سابق أصيب في أفغانستان وأصبح محققاً خاصاً يتولى قضية انتحار عارضة أزياء.

واعتبر النقاد أن الرواية "عمل أول ملفت" قبل أن تكتشف "صنداي تايمز" هوية الكاتب الفعلي للرواية.

وسيصدر الجزء الثاني وهو بعنوان "ذي سيلك وورم"، وتعني دودة القز، تحت اسم روبرت غالبريث، على ما أوضحت الكاتبة على موقع يحمل اسمها المستعار.

اسم مستعار تجنباً للإثارة الإعلامية

ومن المقرر أن يصدر الكتاب في بريطانيا في 19 يونيو. وأوضح الموقع أن "روبرت غالبريث سيشارك في نقاش حول كتابة الروايات البوليسية في مهرجان هاروغيت في 18 يوليو مع الكاتب الأسكتلندي للروايات البوليسية فال ماكدرميد".

وأوضحت رولينغ أنها اختارت أن تكتب تحت اسم مستعار لكي تحمي نفسها من الإثارة الإعلامية .

وكانت الكاتبة البالغة 48 عاماً طوت في سبتمبر 2012 صفحة هاري وبتر وأصدرت رواية "ذي كاجوال فايكنسي" الأولى لها الموجهة للبالغين.

وقد استقبل النقاد هذه الرواية بشكل متفاوت، لكنها تصدرت المبيعات في عدة دول ولا سيما في بريطانيا.

وقبل ذلك، كانت رولينغ حققت نجاحاً باهراً مع سلسلة الساحر الصغير هاري بوتر التي بيعت أكثر من 450 مليون نسخة منها وحولت أفلاماً سينمائية.