ملحم بركات: أحب السيد حسن وحزب الله الأقرب إلى قلبي

المغني اللبناني، ملحم بركات، "يحب" أيضا السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، تماماً كما المطربة فيروز، التي أثار "حبها" له جدلاً ما زال البعض يثيره في لبنان حتى الآن.

يوم الأحد الماضي ظهر بركات في برنامج "المتهم" على شاشة محطة LBCI اللبنانية مع الإعلاميين رجا نصر الدين ورودولف هلال، وأعلن في الحلقة التي راجعت "العربية.نت" ما ورد فيها أن "حزب الله هو التيار السياسي الأقرب إلى قلبه، لأنه حرر لبنان"، معتبراً أن "هناك قراراً من بعض الدول العربية ودول العالم وهو إنهاء وتدمير حزب الله"، وفق زعمه.

وعن السيدة فيروز التي تعرضت للهجوم بسبب تأييدها للحزب وحبها لأمينه العام، أجاب بركات: "أنا معها.. أنا أحب السيد حسن نصر الله، لأنه بينحب"، كما قال.

وتحدث بركات عن انتمائه السياسي، وقال: "حزب الله هو الأقرب إلى قلبي لأنه حرر لبنان، وإليسا (يقصد المطربة) حرة برأيها وانتماءاتها". وأضاف: "حزب الله اليوم يخاف على وجوده لذا لا يمكنك أن تقول له تخلى عن سلاحك، ولكل فريق سياسي هدف معين، وأنا مع السيدة فيروز بما قاله ابنها زياد الرحباني"، مشيرا إلى ما نقله الرحباني عن حب والدته المطربة لأمين عام حزب الله.

وكان زياد الرحباني ذكر بديسمبر الماضي في مقابلة مع موقع "العهد اللبناني" أنه لو كان مكان النظام السوري لفعل ما يفعله الآن، ثم قال: "بلا ربيع عربي بلا بلوط (شجرة البلوط)، انظروا إلى مصر كم تحتاج من الوقت لتقف من جديد"، وبعدها قال إنه يواظب على الاستماع لخطابات السيد نصر الله "وحفظها وإعادة مشاهدتها مجدداً". وأنهى حديثه بحسم أثار الجدل بأن والدته "تحب السيد حسن كثيراً" كما قال.