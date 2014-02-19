هيفا وأبو هشيمة.. وآخر كلام عن علاقتهما

"ما من علاقة صداقة بالمعنى المتعارف عليه" بين هيفا وهبي وطليقها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

أعلنها أبو هشيمة بعد أن حضرت هيفا قراءة فاتحة شقيقته مي، وتردد بعدها كلام عن عودة العلاقة بينهما، وأضاف في الحوار الذي أجرته مجلة "لها" في عددها الـ700 الاحتفالي اليوم معهما أن غياب الصداقة بينهما لم يؤثر على وجود الاحترام، ولا على علاقة هيفا مع أسرته، "العلاقة بين هيفا وشقيقتي مي ووالدتي جيدة جداً، واستمرت تلك العلاقة حتى بعد انفصالنا، وشقيقتي قامت بدعوة هيفا لحضور حفل قراءة الفاتحة، ولبت هي الدعوة، لكن وسائل الإعلام استغلت ذلك الحدث لتبدأ من جديد في الحديث عن علاقتي بهيفا".

في الحوار لم تلفظ هيفا وهبي اسم طليقها حرفياً لكنه فعل، وعبرت هي عن أنها تفضل: "الزواج من رجل لبناني اليوم"، وعلى الأرجح أن ذلك يأتي بعد تجربتها بالزواج من مصري الجنسية، وإن كانت تفضل الجنسية اللبنانية، إلا أنها تدرك أن "الجنسية لا تضمن نجاح العلاقة الزوجية، لكنني سأشعر براحة أكبر إن كان لبنانياً، سيكون أقرب مني ومن بلدي، فحين تزوجت بعدت عن لبنان قليلاً، وأنا متعلقة جداً بوطني".

هيفا اليوم "مغرمة بنفسها حالياً"، وبعد تجربة طلاقها توصلت لقناعات عن الارتباط والحب والرجل: "يظهر بعض الرجال بأنه منفتح، لكنه شخص آخر في الواقع، لا أحب الرجل الازدواجي وذا الوجهين. نسبة الرجال الازدواجيين كثيرة".

وأضافت: "أحب أن يحميني الرجل لا أن يملكني. وسامة الرجل مهمة في الكليب فقط، ولا تنفع في الحياة". تعتبر أن الرجل الحقيقي يصبح وسيماً، بينما وسامته لا تجعل منه رجلاً حقيقياً".

نانسي عجرم.. قاسم مشترك

تبدو المطربة نانسي عجرم قاسماً مشتركاً بين وهبي وأبو هشيمة، فالمطربة المفضلة بالنسبة له هي صاحبة "أخصمك آه": "أعشق صوت نانسي عجرم، وأراها حققت نجاحاً وشهرة كبيرين في وقت قصير، وأتمنى لها مزيداً من النجاح والتألق في الفترة المقبلة، لأنها تستحق ذلك".

في الوقت الذي عبرت هيفا عن إعجابها بأناقة عجرم: "ألاحظ نضجاً في أزيائها، وهذا يليق بها للغاية، فمعجبوها يكبرون معها أيضاً ولا يمكن أن يتقبلوها "مولدنة". هذا التحول رائع، وبالتأكيد يرغب جمهورها بصورتها الجديدة". كما توقعت نجاح أغنية "الدويتو" التي ستؤديها مع السوبر ستار راغب علامة، وهي بعنوان "مغرورة".

لم يبد أبو هشيمة إعجابه بفن زوجة الأمس هيفا وهبي. وعبرت هي عن حبها لأغنية "قولي أحبك" لقيصر الغناء كاظم الساهر، ووصفت كاظم بالرجل "اللائق واللطيف والوسيم.

آخر الكلام في علاقة هيفا وأبو هشيمة، تصريحات مثيرة من الاثنين، عن علاقة تتداول وسائل الإعلام دائماً كل ما هو جديد، سواء أكان حقيقة أم إشاعة تطال المشاهير يومياً.