مايا دياب نسخة طبق الأصل عن بيونسيه في "يا نيالي"

أطلقت المغنية اللبنانية مايا دياب كليبها الجديد بعنوان "يا نيالي"، الذي أعلنت عبر حسابها في "الإنستغرام" أنه أذيع لأول مرة على إحدى المحطات اللبنانية، ثم نشرته بعد ذلك عبر قناتها بموقع "اليوتيوب".

وجاء الكليب، وهو من إخراج هاس غدار، مشابهاً لكليب 1+1 لمغنية البوب الأميركية الشهيرة بيونسيه الذي كانت قد طرحته قبل عامين.

وتتطابق مشاهد كثيرة من كليب مايا مع كليب بيونسيه؛ حيث ظهرت مايا دياب بنفس شكل بيونسيه وحيدة طوال الكليب، وفي مكان يسوده الظلام وبتسريحة شعر مشابهة لتسريحة بيونسيه، كما قامت مايا بأداء نفس الحركات التي قامت بها بيونسيه في 1+1.

وتطابق الكليب أيضا في فكرة تساقط قطرات من الماء على وجه وجسد مايا دياب، وهو نفس المشهد في كليب بيونسيه، وأيضاً الشعر المتطاير ومشهد الرجل الذي تعانق كتفه مايا كان أيضا نسخة طبق الأصل عن مشهد الرجل الذي كانت تعانقه بيونسيه. أما الاختلاف فبدا طفيفاً، حيث ارتدت مايا فستاناً أسود في بداية الكليب والكثير من مجوهرات الماركة الراعية للعمل، واكتفت بيونسيه بفستان بلون الجسم، فيما ارتدت لاحقا مايا فستان سهرة مع شال متطاير، بينما اكتفت بيونسيه بلباس يشبه "لباس البحر" مع شال متطاير.

يذكر أن أغنية "يا نيالي" من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة.