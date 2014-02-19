"قبلة بين رجلي شرطة" تعيد التقدير لفن الشوارع

بيعت جدارية رسمت على جانب أحد المباني لفنان الشوارع البريطاني المعروف باسم "بانكسي"، الذي يصر على الاحتفاط باسمه الحقيقي سراً، بثمن 575 ألف دولار، إلى جانب عشرات من الأعمال الأخرى التي تنتمي لفن الغرافيتي، في مزاد أقيم في ميامي أمس الثلاثاء، تابعه المتخصصون باهتمام مع تزايد التقدير لفن الشوارع.

وقالت قاعة مزادات ميامي "فاين آرت أوكشنز"، إن جدارية بانكسي التي تحمل اسم "قبلة بين رجلي شرطة"، وهي بأقلام الأحبار الأبيض والأسود، ابتاعها مقتن مجهول من خلال مضاربة هاتفية، وظهر هذا العمل في البداية على جانب مبنى في مدينة برايتون بإنجلترا عام 2005.

وهذه الجدارية من بين عدد من أعمال بانكسي التي أزيلت من موقعها الأصلي وبيعت لمقتني الأعمال الفنية. وعرضت في مزاد ميامي هذه القطعة إلى جانب قطعتين أخريين من أعمال بانكسي رسمها الفنان البريطاني خلال "إقامته في الشارع" التي استمرت شهراً في مدينة نيويورك العام الماضي.

وبدأ ظهور بانكسي في بريستول بإنجلترا في أوائل التسعينات، وتبدو لوحاته الجدارية كتعليق اجتماعي على المباني العامة والممتلكات الخاصة في أنحاء عدة من العالم. كما شارك الفنان في فيلم وثائقي رشح للأوسكار عام 2010.

وخلال العشر سنوات الماضية، زاد اهتمام المقتنين بشراء أعمال فن الشوارع بألوانها الزاهية التي ترسم أو ترش بأنابيب الألوان على كل شيء تقريباً من البوابات المعدنية إلى الجدران الخرسانية.