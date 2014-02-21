جائزة باسم المخرج محمد رمضان في مهرجان الأقصر

عقب وفاته بصحبة ثلاثة من رفاقه، في حادث سانت كاترين، الذي وقع مساء السبت الماضي، قررت نقابة السينمائيين بالتنسيق مع إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، أن يتم تخصيص جائزة باسم المخرج محمد رمضان، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان، التي تقام منتصف شهر مارس المقبل.

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أكد نقيب السينمائيين مسعد فودة، أن النقابة أجرت اتصالات مع إدارة المهرجان، من أجل إطلاق جائزة باسم المخرج الراحل، وهو ما رحب به رئيس المهرجان، على أن يتم إهداء بانوراما شباب السينمائيين المستقلين، التي تقام داخل المهرجان إلى روح رمضان، وأشار فودة إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة تحديد قيمة الجائزة المالية التي ستمنحها النقابة.

كما كشف نقيب السينمائيين عن أنه تم الاتفاق مع المعهد العالي للسينما، الذي كان رمضان يعمل به، على أن يتم إطلاق اسم المخرج الراحل على إحدى قاعات البحث داخل المعهد، وذلك تكريماً لروحه.

تكريم آخر من مهرجان القاهرة السينمائي

الأمر لن يتوقف عند هذا الحد، حيث أكد فودة في تصريحاته أن نقابة السينمائيين أجرت مشاوراتها مع إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، من أجل تخصيص جائزة باسم محمد رمضان، في أحد أقسام المهرجان، وهو ما سيتم الاتفاق على كافة تفاصيله بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

وكان محمد رمضان بصحبة عدد من أصدقائه ضمن رحلة إلى جبال سانت كاترين، قبل أن تعكر صفوها عاصفة ثلجية، أدت إلى وفاة أربعة أشخاص، من بينهم محمد رمضان، الذي ظل مفقوداً حتى ظهر الأربعاء، قبل أن تعثر على جثته قوات البحث.

يذكر أن الراحل قام بإخراج فيلم "حواس"، الذي حصل على عدد من الجوائز الدولية، كما حاز على جائزة مهرجان الأقصر في دورته الأولى قبل ثلاثة أعوام.