عشاق "رولينغ ستونز" يلاقونه لأول مرة في أبو ظبي

أقام فريق رولينغ ستونز الموسيقي أولى حفلاته في الشرق الأوسط أمس الجمعة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حضرها 30 ألفا من عشاق موسيقى الفريق، معظمهم من الجماهير الغربيين المقيمين في أبو ظبي.

وتهادى مايك جاجر، متبختراً على خشبة المسرح، فيما ظهرت عليه بوادر التقدم في السن عندما غنى مجموعة من أشهر أغانيه.

ومر الحفل دون إثارة جدل مثل الذي أثارته حفلة المغنية مادونا التي أقامتها في الدولة الخليجية في 2012، والتي شهدت رقصا مثيراً، وملابس استفزازية.

وأدخل الفريق وجميع أعضائه الذين لامسوا أواخر العقد السادس وأوائل العقد السابع من العمر، البهجة إلى قلوب عشاقه الذين قدموا من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، لحضور العرض الوحيد الذي يقام في الشرق الأوسط في بداية جولة يقوم بها الفريق تشمل أيضا اليابان ومكاو وأستراليا ونيوزيلندا.