تحضيرات "الشهرة" تجبر عمرو دياب على تأجيل مسلسله

بعدما انتظر جمهور النجم المصري عمرو دياب لما يقارب العشرين عاما، من أجل عودته للدراما، لن يطل عمرو دياب في رمضان المقبل، من خلال مسلسل "الشهرة" كما كان معلناً من قبل.

وتقرر تأجيل المسلسل الذي يكتبه الدكتور مدحت العدل، ومن إخراج أحمد نادر جلال إلى العام المقبل، بحسب ما أكده مدحت العدل في تصريحاته لـ "العربية.نت"، مشيراً إلى أن التأجيل جاء بطلب من المخرج أحمد نادر جلال، وذلك بسبب كم التحضيرات الكبيرة للمسلسل، الذي يتطلب السفر إلى إسبانيا وعدد آخر من الدول، كما أنه يحتوي على عدد كبير من الحفلات التي ستقام، وهو ما يجعل تنفيذه في الفترة المتبقية على رمضان صعباً للغاية.

وأوضح العدل أن عمرو دياب ومنتج المسلسل، تفهما طلب المخرج، لذلك وافقا على التأجيل، نافياً أن يكون عمرو دياب هو مصدر التأجيل، أو حتى عملية الكتابة الخاصة بالسيناريو، خاصة بعدما انتشرت أخبار عن أن التأجيل يرجع إلى البطء في عملية إنجاز السيناريو الخاص بالعمل.

وشدد مدحت العدل على أن المسلسل سيتم تنفيذه، مشيراً إلى أن فناناً بقيمة عمرو دياب، لابد أن يأخذ مسلسله وقته في التنفيذ، حتى يكون على قدر ما ينتظره الجمهور.

وبذلك يخرج عمرو دياب رسمياً خارج سباق رمضان المقبل، بعد أن كان جمهوره يأمل في رؤيته على الشاشة بعد ما يقارب العشرين عاما من الغياب، على أن يتجدد الأمل في العام المقبل. يذكر أن المسلسل يحكي عن قصة شبيهة برحلة نجاح عمرو دياب.