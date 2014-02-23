زينة تتحدى أزمتها وتعود للدراما بعد غياب 5 سنوات

قررت الفنانة زينة أن تتحدى أزمتها الجارية مع الفنان أحمد عز والعودة للدراما مرة أخرى، من خلال مسلسل يحمل اسم "الوسواس" الذي تتشارك بطولته مع تيم حسن، وذلك بعد غياب دام 5 سنوات عن الشاشة الصغيرة.

وأكد المنتج أحمد الجابري، في تصريحاته لـ"العربية.نت"، أن زينة وقعت على بطولة المسلسل، على أن يبدأ التصوير مطلع مارس المقبل. وسيتولى إخراج المسلس حسني صالح، وهو من تأليف محمد ذو الفقار.

وأوضح الجابري أن أي أزمة لا تواجه مشاركة زينة في العمل، مؤكداً أنها ملتزمة مع الشركة المنتجة.

وأشار المنتج إلى أن تيم حسن، يتواجد في الوقت الحالي، خارج مصر على أن يعود مطلع الشهر المقبل، كي يبدأ تصوير المسلسل في استوديوهات الجابري.

ويمثل العمل عودة لزينة، بعد أن كان آخر عمل تلفزيوني قامت ببطولته هو مسلسل "ليالي" الذي عرض في عام 2009، لتشارك بعدها في فيلمين، كان آخرهما دور صغير قامت به في "المصلحة" بجانب أحمد عز.

المشاركة في عزاء حفيد فريد شوقي

وبموازاة العودة للدراما، قررت زينة أن تعود إلى الحياة العامة مرة أخرى، بعد أن شاركت قبل أيام بتقديم العزاء في طليق الفنانة داليا البحيري وحفيد فريد شوقي، رجل الأعمال الراحل فريد المرشدي.

وفي العزاء، جلست زينة بجوار الفنانة إلهام شاهين. ولم تتحدث زينة إلى أحد، واكتفت بتبادل التحية مع غيرها من الفنانات. وعقب تقديمها لواجب العزاء، حاولت كاميرات الإعلام التقاط أطراف الحديث مع زينة، إلا أنها رفضت وغادرت بسيارتها على الفور.

وكانت الأزمة قد تفجرت قبل شهر، حينما عادت زينة من الولايات المتحدة الأميركية، وبصحبتها توأم، نسبتهما إلى الفنان أحمد عز، وهو ما رفضه الأخير، حتى وصل الأمر إلى النائب العام، من أجل الفصل في البلاغات المقدمة.

