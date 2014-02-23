زينة: هكذا تزوجت أحمد عز والد توأمي

كشفت تحقيقات النيابة التي أجريت مع الفنانة زينة بمعرفة المستشار عمرو غايش مدير نيابة أول مدينة نصر اعتراف زينة بأنها لم تكن متزوجة من الفنان أحمد عز بأي أوراق رسمية، سواء كان عرفياً أو رسمياً.

حيث أكدت الفنانة أمام النيابة أنها تزوجت من الفنان أحمد عز شفهياً، بناء على طلبه منها وثقة في أخلاقه، وأن هذا الزواج الشفهي حدث أمام مجموعة من الأقارب والأصدقاء، وذلك بحسب صحيفة الوفد المصرية.

وأشارت إلى أنهما اتفقا على إرجاء إعلان أمر زواجها على الرأي العام، إلا أنها فور علمها بالحمل أسرعت بإخبار عز وفوجئت بطلبه منها إجهاض حملها، وذلك بحسب موقع "أخبارك".

وأشارت زينة خلال التحقيقات التي استمرت قرابة الساعة أنها رفضت طلب عز بإجهاض الحمل، وقررت الابتعاد عن مصر بالسفر إلى الولايات المتحدة الأميركية لإنجاب طفليها هناك، مضيفة أنها حاولت الاتصال بالفنان أحمد عز، ولكنه لم يجب على اتصالاتها المتكررة.

وأضافت زينة "أنها بعد أن وضعت طفليها قامت بإرسال رسالة إلى عز لتخبره بالأمر في محاولة منها لاستعطافه، إلا أنه لم يرد نهائياً، وأخبرت أحد المقربين من عز أنه في حالة عدم الرد عليها سوف تتقدم ببلاغ ضده".

وتابعت زينة: "أنه بعد ذلك بيومين فوجئت باتصال عز بها مهدداً إياها بأنه لن يعترف بطفليها في حالة إعلان ذلك على الرأي العام وتقديم بلاغ إلى النائب العام، وأنه يفكر جدياً في اتخاذ قرار بخصوص زواجهما سواء بإعلان الزواج أو كتمانه".

وأضافت زينة في التحقيقات "أنها تلقت اتصالا من أحد المقربين منهما للوصول إلى اتفاق نهائي وحل الأمر بصفة ودية"، مشيرة إلى أن جلسة ودية جمعت بينهما داخل فيلا بمنطقة 6 أكتوبر، وعاتبها خلالها عز بقيامها بتصريحاتها لوسائل الإعلام المختلفة وإعلانها زواجهما للجميع.

وتضيف زينة "أن عز عرض عليها التنازل عن بلاغها وعدم التحدث إلى وسائل الإعلام، في مقابل إعطائها مبلغا ماليا كبيرا إلا أنها رفضت، وقالت: "الشرف أغلى حاجة عندي وتحليل "الدى إن إيه" سيثبت نسب الطفلين، مؤكدة أنها ليست لديها أي ورقة تثبت زواجها.

كانت الفنانة زينة تقدمت ببلاغ إلى قسم أول مدينة نصر يحمل رقم 2548 لسنة 2014 تطالب فيه الفنان أحمد عز بإثبات نسب طفليها وتسجيلهما باسمه.



"عز" ينفي ادعاءات "زينة" ويتهمها بالتزوير والبلاغ الكاذب

ومن جانبه، قال أحمد عز أمام النيابة بأنه يعامل كل الفنانين معاملة واحدة، ومن بينهم الفنانة زينة، حيث إنه دائما ما يزوره الفنانون داخل مسكنه بالمعادي.

وأشار عز في التحقيقات بأنه فور تقدمت زينه في السفارة المصرية بأميركا بشهادات ميلاد مزورة لطفلين أسمتهما عز الدين وزين الدين اتصل به أحد الموظفين بالسفارة وأخبره بذلك، فقامت السفارة باستدعاء الفنانة زينة لاستكمال أوراقها.

وأضاف عز أنه ورده اتصال من والدة الفنانة زينة تطلب منه أن يسمح لبنتها بالعودة إلى مصر بالطفلين، ثم يتم تسجيلهما بأي اسم آخر، وذلك بحسب موقع صدى البلد.

وصرح المحامي نبيل محمود "محامي" عز بأن الفنان نفى كل اتهامات وادعاءات الفنانة زينة، والتي تقول فيها بأنه والد طفليها اللذين أنجبتهما في أميركا.

وأضاف نبيل محمود أن البلاغ المحرر بمعرفه المدعوة زينة بلاغ كاذب وكيدي وكله بيانات مزورة، حيث ناقضت نفسها بقولها إنها تملك ورقة الزواج العرفي التي تثبت بها زواجها من الفنان عز، ومرة أخرى بأنها ليست لديها ما يثبت هذا الزواج.

وتبين من أقوالها أمام النيابة أن جميع المستندات المقدمة من السفارة المصرية في أميركا مستندات مزورة سواء أكانت شهادات مزوة بقيد الطفلين أو وثائق سفر.

وأشار المحامي إلى أنه كان من الأجدر بزينة إذا كانت صادقة فيما تزعمه، أن تتوجه إلى محكمة الأسرة بدعوى إثبات نسب لإجراء تحليل الـ "دي ان ايه" ولكنها حررت هذا المحضر لإجبار أحمد عز على الزواج بعد التشهير به.

وأضاف أن زينة استطاعت الحصول على صورة من جواز سفر عز من خلال عمل "هاكر" على الميل الخاص به واستخراج صورة من جواز السفر، وحصلت بالفعل على صورة، ولكن تبين من الصورة أن جواز السفر منتهي الصلاحية.

وأشار المحامي إلى أن تاريخ الفنانة زينة حافل بالقضايا والتعدي على رجال الشرطة.

وطالب دفاع أحمد عز بتوجيه تهمة البلاغ الكاذب للفنانة زينة في المحرر الذي حررته وكذلك توجيه تهمة التزوير لها واستعمال محرر ومستندات مزورة، وطالب أيضا باستخراج شهادة تحركات للفنانة زينة في لندن، وعن مدة إقامتها في لندن ومع من كانت.