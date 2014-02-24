تسريب الحلقات الخمس الأولى من مسلسل "أحمد عز"

يبدو أن الأعمال الدرامية، ستواجه فصلا جديدا من الأزمات هذا العام، وذلك بعد أن تم تسريب النص الخاص بالخمس حلقات الأولى، من مسلسل أحمد عز الذي يحمل اسم "الاكسلانس" ويتولى كتابته أيمن سلامة، ومن إخراج وائل عبد الله، وقام بنشرها أحد المواقع الإلكترونية.

وأكد المؤلف أيمن سلامة لـ "العربية.نت" أنهم فوجئوا بتسريب النص الخاص بالحلقات الخمس الأولى، ولكنه أوضح أن هذه الحلقات كانت بالفعل موجودة، حينما كانت المخرجة ساندرا نشأت، هي من سيتولى إخراج المسلسل، ولكن حينما تم إسناده إلى المخرج وائل عبد الله، طلب الأخير تعديل تلك الحلقات، وفقا لوجهة نظره وهو ما جعلهم يقومون بتغييرها بالفعل".

بلاغ إلى الجهات المختصة

ولم يكتف صناع العمل بذلك، بل إنهم اتخذوا الخطوات القانونية أيضا تجاه من قام بذلك، حسبما أكد المؤلف أنهم قاموا بتقديم بلاغ إلى مباحث الإنترنت، وكذلك مباحث المصنفات الفنية، من أجل تعقب الشخص الذي قام بمثل هذه الخطوة، كي يلقى جزاءه، موضحا أنه بالفعل تم إغلاق الموقع الذي قام بنشر الحلقات.

كما أشار إلى أنه سيتم الوصول إلى من قام بمثل هذا الفعل، خلال الساعات المقبلة، معتقدا أنه استطاع أن يقوم بما يسمى بـ "الهكر" على البريد الإلكتروني الخاص، بمن يتم إرسال الحلقات إليهم، وقام بنشرها فيما بعد، غير أنه تعجب من الفائدة من وراء هذا، سوى أنه يضيع مجهود أسرة العمل.

واختتم مؤلف (مع سبق الإصرار - حكاية حياة) تصريحاته بالإشارة إلى أنه يقوم بكتابة الحلقات الأخيرة من المسلسل، في الوقت الذي يقوم فيه المخرج وائل عبد الله بتصوير الحلقات، من أجل أن يكون المسلسل جاهزا للعرض في شهر رمضان المقبل، ويشهد العمل عودة أحمد عز إلى الدراما بعد سنوات، وتشاركه البطولة نور اللبنانية وأحمد رزق وصلاح عبد الله.

