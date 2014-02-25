بعد السينما.. سوزان بويل تشارك في عمل تلفزيوني درامي

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن النجمة السكتلاندية سوزان بويل حصلت على عمل درامي تلفزيوني، حيث ستطل في مسلسل درامي يتوقع أن يحمل اسم "ديفا" وتجسد فيه شخصية زوجة رجل يقوم بمهمة مراقبة المنارة لتفادي اصطدام المراكب.

وأشارت الوسائل الإعلامية إلى أن بويل صورت الحلقة التجريبية من المسلسل، ونقلت عن وكيل أعمالها قوله إنها متحمسة لأداء هذا الدور بالمسلسل الذي يتركز حول شابة تحلم بأن تصبح نجمة، ويشار إلى أن بويل سبق وشاركت في العام ألفين وثلاثة عشر بفيلم سينمائي يحمل اسم "شمعة الميلاد".

واشتهرت بويل بعد إطلالتها البسيطة في برنامج المواهب البريطاني Britain got talent في العام 2009، كما أن ألبوماتها تحقق نجاحاً بارزاً، إذ باعت حتى الآن أكثر من 18 مليون نسخة في العالم.