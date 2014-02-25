منى زكي تغادر المستشفى بعد تعافيها من التسمم

طمأن الفنان أحمد حلمي، جمهور زوجته الفنانة منى زكي على صحتها عبر تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، حيث أعلن اليوم الثلاثاء، عن خروج زوجته من المستشفى، عقب إصابتها بميكروب أدى لحالة تسمم.

وشكر حلمي الجميع على مشاعرهم ووقوفهم إلى جواره، مؤكدا أن زوجته خرجت من المستشفى بعد تحسن حالتها، وأن الميكروب أدى إلى التسمم، ولكن التحاليل التي تم إجراؤها أوضحت أنها لم تصب بنزيف في الأمعاء، كما قال من قبل.

وكان حلمي طالب في تغريدة قصيرة، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، الجميع بالدعاء لزوجته الفنانة منى زكي بالشفاء، معلناً دخولها إلى المستشفى، بعد إصابتها بحالة تسمم حاد، ونزيف في الأمعاء، وهو ما نتج إثر إصابتها بميكروب أدى لذلك.

ويبدو من التغريدة التي نشرها حلمي عبر حسابه، مساء الاثنين، أن دخول منى زكي إلى المستشفى كان قبل أيام، غير أنه لم يوضح السبب الذي أدى إلى إصابتها بالميكروب، وتمنى أن تغادر المستشفى سريعاً.

وبعد تدوين حلمي لتغريدته، حرص كثيرون على الدعاء لها بالشفاء، حيث غرد الفنان نبيل الحلفاوي موجها حديثه لأحمد حلمي قائلاً: "ألف سلامة لبنتنا الجميلة الموهوبة"، وطالب حلمي بأن يطمئنه على حالتها، وهو نفس ما فعله أحمد الشامي عضو فريق "واما" الغنائي.

وكان آخر ظهور لمنى زكي، في العرض الخاص لفيلم "لا مؤاخذة" الذي شاركت في بطولته كندة علوش وأخرجه عمرو سلامة، من أجل تهنئة صناع العمل، كما أعلنت عن هديتها لزوجها في عيد الحب، عبر "تويتر"، قبل أن يفاجأ جمهورها بدخولها إلى المستشفى.

