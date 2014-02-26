عازف الجاز الأميركي هانكوك يفتتح مهرجان أبوظبي

يفتتح عازف الجاز الأميركي هيربي هانكوك برنامج الحفلات الموسيقية الرئيسية في الدورة الـ11 من مهرجان أبوظبي 2014، على أن يشارك في هذا العرض مغني الراب الإماراتي حمدان العبري.

وسيشارك العبري في الحفل الذي يقام في 21 مارس على مسرح قصر الإمارات في أبوظبي، في عرض يمزج بين عذوبة صوت الفنان الإماراتي وألحان هيربي هانكوك، في خطوة لإبراز المواهب الإماراتية ومنحها فرصة الانطلاق إلى العالمية.

ويعد مهرجان أبوظبي، منبرا سنويا للفنون بأنواعها، إذ يتضمن برنامجه مجموعة من أشهر نجوم العالم في مجالات الموسيقى والمسرح والباليه والفنون التعبيرية والتراثية على مدى شهر كامل. فتنطلق فعاليات برنامجيه المجتمعي والتعليمي في الثاني من مارس، وفعاليات البرنامج الرئيسي في 21 وتستمر إلى 31 مارس.

وقالت هدى الخميس كانو، مؤسسة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون المنظمة للمهرجان: "نسعى من خلال مهرجان أبوظبي وترجمة لشعار - روح الدار إبداع وابتكار- لاحتضان الابتكار الإماراتي وصقل مهارات الناشئة وإشهار المبدعين في مساحة لقاء الثقافات وحوار الحضارات".

ويحمل هيربي هانكوك لقب سفير النوايا الحسنة من منظمة اليونسكو، لالتزامه وجهوده في الترويج للسلام من خلال الحوار والتبادل الثقافي والفنون لاسيما بين الشباب.

وسيقدم حمدان العبري كذلك عروضا حية للجمهور ضمن المبادرة التعليمية "ذا سبايس" (المكان)، والتي تتضمن أمسية "إيقاعات العاصمة"، التي ستقام في المنطقة الإعلامية الحرة بأبوظبي "تو فور فيفتي فور" يوم الأربعاء في الخامس من مارس.

ويتضمن برنامج الحفلات الموسيقية هذا العالم أمسية أوبرا مع رينيه فليمينغ وأوركسترا درسدن الفلهرمونية، وأمسية أوركسترا الاتحاد الأوروبي للشباب بقيادة فلاديمير أشكينازي مع غوتييه كابيسون، وأمسية لروائع الغيتار يقدمها ميلوش كاراداغليتش الحائز على جائزة "فنان العام الشاب" من جمعية غراموفون، وحفلا لمسرح الباليه الأميركي-كوبيليا، إلى جانب أمسية بيت الفارابي التي يحييها عازف البيانو اللبناني ميشال فاضل والمكرسة لإحياء أغنيات التراث الفني لبلاد الشام.