مصممو أزياء الفنانات يكشفون خبايا شخصياتهن

كشف عدد من مصممي الأزياء عن طريقة تعاملهم مع الفنانات فتحدثوا عن خبايا وتفاصيل معايشتهم للفنانات ومعرفة أذواقهن في تصميم الفساتين بعد ارتدائها خلال حفلات أو مناسبات وأيضا طريقة تعاطيهن مع المصمم.

تحدث مصمم الأزياء توفيق حطب لـ"العربية.نت" عن تعامله مع عدد من الفنانات ومن بينهن الشحرورة صباح فاعتبرها "من أرقى الفنانات اللواتي تعامل معهن لأنها شخصية محترمة ودقيقة في المواعيد عكس معظم فنانات اليوم للأسف".

كما أنه تعامل مع الفنانة ماجدة الرومي التي قال "إنها من الفنانات اللواتي يستحيل أن تخطئ في الوقت فهي دقيقة في المواعيد أيضا وتعشق البساطة ولا تحب الابتذال أو الموديلات الصارخة والنافرة وتميل إلى القماش الذي يجسد ويظهر أنوثتها" وقال إنه يرتبط بصداقة معها منذ أن كانا في مصر.

توفيق حطب بين فنانات لبنان ومصر

وعن الفنانة رويدا عطية قال إنه تعامل معها لكن العلاقة لم تكن جيدة وحصلت بينهما قضايا.

وعن علاقته بالنجمة هيفا وهبي التي تربطه معها علاقة صداقة عائلية قال إن هناك علاقة متينة تجمعهما ويبدي رأيه بفساتينها حتى لو لم تلبس من تصاميمه، وقال إن "وهبي فنانة طيبة جدا وهي إنسانة قبل أن تكون فنانة وحساسة ورقيقة جدا والعلاقة بينهما تتخطى حدود المادة".

وتعامل أيضاً مع الفنانة مادلين مطر وهي إنسانة تتمتع بأخلاق جيدة ومعاملة حسنة وهناك صداقة بينهما".

أما من مصر فقد تعامل مع العديد من الممثلات كنبيلة عبيد، ليلى علوي، شيرين رضا، لطيفة، أنوشكا، وتربطه معهن جميعا صداقة عميقة.

عبد محفوظ يسعى للتعامل مع بيونسيه

من جانبه كشف المصمم عبد محفوظ عن تعامله مع عدد من الفنانات والممثلات الغربيات وقال محفوظ إن هؤلاء الممثلات والفنانات يتعاملن معه تحضيراً لمرورهن على السجادة الحمراء وفي حفلات الأوسكار معتبرا أن التحدي الكبير عنده حين تتصل الزبونة مرة ثانية للتعامل معه.

وأكد محفوظ أنه في السنوات الأربع الأولى لم يتعامل معه أحد من لبنان لذلك توجه إلى فنانات الغرب لكنه لم ينكر أنه ومنذ 5 سنوات تعامل مع الفنانة هيفا وهبي عندما كانت تُحضر لمناسبة ما في روما فصمم لها فستاناً لتلك المناسبة.

وكشف محفوظ عن محاولاته للتعاون مع الفنانة العالمية بيونسيه ومع الممثلة جوليا روبرتس وهو يوثق العلاقة مع مكاتبهما.

وقال محفوظ إنه يجدد في أفكاره من خلال زياراته المستمرة للمعارض العالمية وأسواق الأقمشة ومتابعة كل ما هو جديد ومبتكر في هذا المجال.

ندوى الأعور: الشحرورة قمة في الأناقة

أما المصممة ندوى الأعور فقد تعاملت مع عدد من الفنانات منهن: هدى حداد، شذا حسون، هيفا وهبي، وحاليا مع الفنانة نورهان، والأبرز كان تعاملها مع الشحرورة صباح في العام 2007، التي قالت فدوى عنها "إنها قمة في التواضع والأناقة والذوق الرفيع".

وقالت الأعور إنها تعاملت مع وهبي حين ظهرت في برنامج "الوادي" وقد ترك هذا الفستان بصمة كبيرة في مسيرتها مع تصميم الأزياء والتي بدأت من العام 2000، وأشارت إلى أن وهبي فنانة خلوقة جدا وشخصية قريبة جدا.

كما تعاملت الأعور مع الراقصة سمارة التي كانت تصمم كل بدلات الرقص عندها.

وتعتبر فدوى أن التعامل مع الفنانة أمر جيد لأنه يكون جواز عبور لمصممة الأزياء للدخول إلى العالم العربي والغربي لأن المرأة عموما تتأثر بفستان الفنانة وتحاول أن تطلب من المصممة ذات التصميم.