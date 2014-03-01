تأجيل عرض برنامج دينا عن "الرقص الشرقي الأصيل"

أثيرت ضجة كبيرة بعدما قامت قناة "القاهرة والناس" بعرض برومو للفنانة والراقصة المصرية دينا، تحدثت خلاله عن برنامج جديد للرقص الشرقي، تشارك كعضوة في لجنة تحكيمه، من أجل البحث عن راقصة شرقية جديدة، معلنة عن فخرها بإعادتها الرقص الشرقي للوطن العربي مرة أخرى.

البرنامج الذي بدا واضحاً أنه بمثابة مسابقة للرقص الشرقي، لم يسلم من الانتقادات، خاصة بعدما قام أحد المحامين بتحريك دعوى قضائية ضده، معتبراً أنه لن يساعد سوى في إثارة الفتن والغرائز فقط.

بيان رسمي

وتجاه كافة الاعتراضات التي صدرت، لم تجد قناة "القاهرة والناس" ومالكها رجل الأعمال المصري طارق نور، إلا أن تصدر بياناً رسمياً، عرض عبر شاشتها، يفيد بتأجيل عرض البرنامج.

وأوضح البيان أنه احتراماً لشهداء الوطن من القوات المسلحة، وقوات الأمن، والمواطنين الشرفاء الذين سقطوا نتيجة الأعمال الإرهابية الخسيسة، قررت إدارة القنوات تأجيل عرض مسابقة "فلكلور الرقص الشرقي الأصيل"، وذلك تضامناً مع الشهداء الذين سقطوا، على أن يتم عرض البرنامج، بعد أن تستقر أوضاع البلاد.

فكانت عشرة أيام أو أقل هي الفارق بين عرض البرومو الخاص بالبرنامج، ومن ثم التراجع عنه والإعلان عن تأجيله لحين استقرار الأوضاع.

ولم تقم دينا بالتعليق على قرار القناة، خاصة وأن التفاصيل الكاملة الخاصة بالبرنامج لم يتم الإعلان عنها، ولم يتم الكشف عن هوية باقي المشاركين في لجنة التحكيم إلى جوار دينا، وتم الاكتفاء بوضع رقم هاتف من أجل الاشتراك في المسابقة.