رندا الشيخ في معرض الرياض بـ"أخاطبك إنساناً"

تدشن الكاتبة رندا الشيخ إصدارها الثاني والذي يحمل عنوان "أخاطبك إنساناً"، وذلك في معرض الرياض الدولي للكتاب لعام 2014م.

وستوقع الكاتبة هذا الإصدار الجديد عن دار بلاتينيوم للنشر والتوزيع إلى جانب طبعتها الثانية من إصدارها الأول "اعترافات ضلت طريقها" عن الدار العربية للعلوم، يوم الخميس القادم 5 ربيع الثاني 1435هـ الموافق 6 مارس 2014م في تمام الساعة 4 عصراً وحتى الخامسة.

وتقول رندا في كلمة كتابها الذي جمع 75 مقالة في الشأن الفكري الإنساني، مخاطبة قارئها: "قارئي العزيز، لأني أحبك، فقد جمعت لك حروفي في كتاب، وأنا فيه أخاطبك إنساناً. لذا أرجو أن يصل إلى قلبك".