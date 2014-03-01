زوج النجمة سيلين ديون خضع لعملية استئصال ورم سرطاني

خضع رينيه أنجيليل، زوج المغنية سيلين ديون، لعملية استئصال ورم سرطاني من الحلق في 23 ديسمبر الماضي، بحسب ما كشف مكتبه الإعلامي، أمس الجمعة.

وجاء في بيان صادر عن المكتب أن رينيه أنجيليل، البالغ من العمر 72 عاماً "يمضي فترة نقاهة في منزله في لاس فيغاس حيث يستعيد قواه من خلال الراحة والتغذية".

وصرحت المغنية الكندية التي كانت قد تعرفت إلى أنجيليل في بداية مسيرتها سنة 1981 عندما كانت في الـ12 من العمر وهو في الـ38 قائلة: "نشكر الله كل يوم، لأن الخطر زال. أنا أتمنى ألا يعيش رينيه التوتر اليوم المتصل بالعمل. أتمنى أن يتعافى 100%".

يذكر أنه في العام 1999 تم تشخيص مرض السرطان لدى أنجيليل، وتفوق حينها زوج النجمة العالمية على المرض بعد خضوعه لعلاج كيمياوي وبالأشعة لبضعة أشهر.