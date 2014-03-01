9 أفلام تدخل السباق لنيل جوائز الأوسكار 2014

توجهت الأنظار فور إعلان الترشيحات النهائية للأفلام المنافسة في الدورة الـ86 لجوائز الأوسكار لعام 2014 نحو مسرح "دولبي" بالولايات المتحدة الأميركية، حيث من المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز ليل الأحد.

وتتنافس 9 أفلام، على لقب أحسن فيلم: "ذئب وول ستريت"، و"نبراسكا"، و"كابتن فيليبس"، و"دالاس بايرز كلوب"، و"فيلومينا"، و"هير" و"جرافيتى" و"الكفاح الأميركي" و"12 عاماً من العبودية"، وهو فيلم تاريخي بريطاني-أميركي وسيرة ذاتية لسليمان نورثوب، وهو أميركي من أصول إفريقية، تم اختطافه في واشنطن سنة 1841 ليباع بعدها كعبد.

وفى فئة أفضل فيلم أجنبي، يظهر الفيلم الفلسطيني "عمر" وتدور قصته حول عامل في مخبز يدعى عمر، تفادى الرصاص الإسرائيلي وعبر الجدار الفاصل للقاء حبيبته نادية، فهل يفوز بالأوسكار حيث من المنتظر أن يواجه منافسة شرسة مع الفيلم الدنماركي "الصيد" والفيلم الإيطالي "الجمال العظيم" الحائز على جائزة "جولدن جلوب".

كما تم ترشيح الفيلم المصري "الميدان" كأفضل فيلم وثائقي حيث يصور أحداث الثورة المصرية منذ العام 2011 من خلال عيون مجموعة من متظاهري ميدان "التحرير".

وتبدو المنافسة قوية للغاية بين العديد من الممثلات أمثال إيمي أدامز وكيت بلانشيت مع دخول الممثلة الشهيرة ميريل ستريب في ترشحها الثامن عشر لجوائز أوسكار بفيلم "أغسطس: مقاطعة أوساج".

أما فئة أفضل ممثل، فينتظر الجائزة دي كابريو الذى رشح لها لأكثر من مرة، فهل سيمنح الأوسكار عن دوره في فيلم "وولف أوف وول ستريت" باعتباره الفيلم الأهم في تاريخه، على حد قوله.