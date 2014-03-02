إلهام شاهين تدخل رمضان بـ "اضطراب عاطفي"

بعد فترة طويلة من البحث، وتعدد الاختيارات، استقرت الفنانة إلهام شاهين، على مسلسل "اضطراب عاطفي" من أجل أن تشارك به في شهر رمضان المقبل.

وأكدت إلهام في تصريحات لـ"العربية.نت" أن اختيارها وقع على المسلسل، الذي يكتبه وليد يوسف، ومن إخراج إيناس الدغيدي، وذلك بعد أن كان أمامها أكثر من اختيار.

وحول قصة المسلسل وما يدور حوله، رفضت شاهين أن تتحدث عن السياق الدرامي الخاص بالمسلسل، مكتفية بالقول إن الاضطراب العاطفي هو مرض نفسي.

على الجانب الآخر، أكد المؤلف وليد يوسف لـ "العربية.نت" أن فكرة المسلسل، جديدة على الدراما المصرية، واعداً الجمهور بأن يروا تيمة جديدة، مثلما تابعوا ذلك في مسلسل "الدالي" الذي كتبه لنور الشريف قبل سنوات، موضحاً أن العمل ليس بعيدا عن الطب النفسي، خاصة وأن الأعمال الدرامية عندما تكتب تبنى شخصياتها بناء على الطب النفسي، ولكنه شدد على أن المسلسل بعيد تماما عما تم تقديمه في مسلسل "نظرية الجوافة"، الذي قامت ببطولته إلهام شاهين، وكانت تلعب فيه دور طبيبة نفسية.

وأكد يوسف أن فريق العمل سيتم اختياره بشكل كامل خلال ساعات قليلة، من أجل البدء في التصوير خلال الفترة الجارية للحاق بشهر رمضان، مشيرا إلى أنه يكتب الآن الحلقات الخمسة الأخيرة من المسلسل، الذي استمر في كتابته لمدة عامين كاملين.