3 أفلام مستقلة تحصد جوائز جمعية الفيلم للسينما

حصدت ثلاثة أفلام مستقلة، غالبية جوائز مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية التي وزعت في ختام المهرجان، مساء السبت.

والأفلام الثلاثة المستقلة، ظفرت بـ13 جائزة من أصل 18 يقدمها المهرجان.

وحقق فيلم "فيلا 69" لايتيين امين ست جوائز، هي لأفضل إخراج لعمل أول، وأفضل ممثل للفنان خالد أبو النجا، وأفضل ممثل في دور ثانوي لعمر الغندور، وأفضل ممثلة في دور ثانوي لهبة يسري وأفضل مونتاج لعماد ماهر وجائزة تقدير لمهندسة الديكور شهيرة ناصف.

أما فيلم "فرش وغطا" لأحمد عبد الله، ففاز بجائزة أفضل إخراج، وأفضل سيناريو، وأفضل صوت، وأفضل ملصق، فيما نال فيلم "عشم" لماغي مرجان، على جوائز أفضل موسيقى لخالد القمار وأحمد مصطفى، وأفضل ملابس لوفاء الى جانب شهادة تقدير للمخرجة.

وكانت الأفلام الثلاثة، شاركت في عدة مهرجانات دولية وفازت بجوائز دولية.

وبين الإنتاجات الكبيرة، فاز فيلم "الحرامي والعبيط"، بجائزة أفضل ممثلة للفنانة روبي، وجائزة أفضل ديكور.



