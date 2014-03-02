جستن بيبر يبلغ الـ20.. وهذه أبرز 20 صورة خلافية له

بلغ النجم العالمي جستن بيبر 20 عاماً، إلا أن بلوغه سن النضج قد لا ينعكس على تصرفاته.

واتسمت سنوات مراهقة بيبر، خاصةً الأخيرة منها، بالاضطراب ، مما جعل البعض يتساءل هل يمكن أن يكون المغني، في عشرينياته، أكثر هدوءاً.

وبعد أن غير اسمه في موقع "انستغرام" إلى Bizzle، نشر بيبر مؤخراً عدة صور على حسابه على "انستغرام" تظهره برفقة والدته في عدة نزهات.

إلا أن هذه الصور لا تنسي الماضي المضطرب للمغني الذي يمكن مراجعته من خلال بانوراما صور أعده موقع "هافينغتون بوست" الذي توقع، في هذا السياق، أن تكون أمام بيبر سنوات أكثر مشاغبة.

الصورة الأولى: شهر مارس 2011 شهد أول مشادة بين بيبر والمصورين (الباباراتزي) وقام حينها المغني بحركة غير لائقة أمام كاميراتهم.. والعالم.

الصورة الثانية: في نوفمبر 2011 تقدمت المدعوة ماريا ييتر ببلاغ للشرطة موكدةً أن بيبر هو والد ابنها البالغ من العمر 4 أشهر حينها.. إلا أن الفحوصات أثبتت عكس ذلك.

الصورة الثالثة: في مايو 2012 أقر بيبر، الذي لم يكن قد بلغ السن القانوني لاحتساء الخمر في الولايات المتحدة بعد، أنه سبق له أن شرب البيرة.. أما الآن فقد أصبح بيبر من رواد الملاهي الليلية الاعتيادية حول العالم.

وفي نفس الشهر تشاجر بيبر مع مصور صحفي حاول منع سيارة المغني من المرور ليقتنص صورا له ولصديقته حينها، سيلينا غوميز، وهما خارجين من صالة سينما.

الصورة الرابعة: في يوليو 2012 تسبب حب بيبر للسيارات السريعة بمشكلة للمغني حيث تم اتهامه بالقيادة بتهور. وكان المغني قد اتصل بشرطة لوس انجلوس للإبلاغ عن مصورين يلاحقونه، إلا أنه تبين فيما بعد أنه لم يكن بريئاً ولم يتسم تصرفه بالمثالية. وقال شاهد عيان حينها: "بيير كان يقود كالمجنون. كان ينتقل من مسار إلى آخر بشكل متسرع".

الصورة الخامسة: في يناير 2013 لقي أحد المصورين حتفه وهو يحاول التقاط صورة لسيارة البورش البيضاء التي كان يقودها بيبر في كاليفورنيا. وهذه الحادثة أعادت إلى الضوء موضوع المخاطر التي يتعرض لها مصورو الباباراتزي والمشاهير الذين يلاحقونهم.

الصورة السادسة: في مارس 2013 اضطر ملهى ليلي للاعتذار من معجبي بيبر بعد أن تأخر النجم ساعتين عن موعد الافتتاح الذي كان من المقرر أن يحييه. وتأخر النجم جعل أهالي المراهقين يعبرون عن غضبهم العارم على موقع "تويتر".

الصورة السابعة: في 7 مارس 2013 ارتدى بيبر قناعا مضادا للغازات خلال خروجه لتناول العشاء في مطعم في لندن.. مما أعاد إلى أذهان الناس القناع الشهير لمايكل جاكسون.. وفي اليوم الثاني أُدخل النجم إلى المستشفى بسبب صعوبات في التنفس.

الصورة الثامنة: في أبريل 2013 صدم بيبر عشاقه والمدافعين عن حقوق الحيوانات عندما تخلى عن قرده الشهير "مالي"، بعدما صادرته الجمارك الألمانية بسبب نقص في أوراق الحيوان.

الصورة التاسعة: في أبريل 2013 أثار غرور بيبر الجدل بعد أن أكد الفنان أن إحدى أبرز ضحايا محرقة اليهود، آن فرانك، ستكون من إحدى محبي فنه لو نجت من النازيين.

الصورة العاشرة: في ابريل 2013 أكدت الشرطة السويدية أنها عثرت على مخدرات في الباص الذي يستخدمه بيبر في جولته. وكانت الشرطة قد فتشت الباص بعد أن اشتم شرطي كان خارج الخدمة رائحة الماريوانا وهي تتصاعد من الباص.

الصورة الـ11: في 17 يوليو 2013 أكد DJ من ولاية اوهايو الأميركية أن بيبر بصق في وجهه داخل الملهى الليلي عندما اعتقد المغني أن المنسق الموسيقي كان يحاول أن يلتقط صورة له.

الصورة الـ12: في 5 أغسطس 2013 تم تصوير جستن وهو يتسلق سيارة خلال مشاجرة بالقرب من ملهى ليلي في نيويورك. وحققت حينها الشرطة مع بيبر خاصة بعدما أكد أحد المشاركين في المشاجرة أنه تأذى جسدياً ودخل المستشفى.

الصورة الـ13: في 3 نوفمبر 2013 هرب بيبر من بيت دعارة في ريو دي دجينيرو حيث قضى ثلاث ساعات مع أصدقائه، خلال استراحة من جولته الفنية في البرازيل.

الصورة الـ14: في 5 ديسمبر 2013 تم توقيف مقربين من المغني في مطار أسترالي للاشتباه بتهريبهم المخدرات. وتلاسن حينها بيبر مع إحدى موظفات الجمارك ورفض خلع قبعته ونظاراته فتم توجيه إنذار شفهي له بسبب استخدامه "لغة غير مؤدبة".

الصورة الـ15: في 14 يناير 2014 ادعى جيران جستن أنه رمى البيض على منزلهم وتسبب لهم بأضرار قيمتها 20 ألف دولار أميركي. وفتشت حينها الشرطة منزل المغني للبحث عن أدلة.. فتم توقيف صديقه الذي كان متواجدا هناك بجرم حيازة المخدرات.

الصورة الـ16: في 23 يناير 2014 تم توقيف المغني في ميامي لقيادته المتهورة تحت تأثير المخدر.

الصورة الـ17: في 24 يناير 2014 وعند خروجه من مركز الشرطة حيث كان محتجزاً بسبب قيادته المتهورة تحت تأثير المخدرات، تسلق المغني سيارة رباعية الدفع كانت بجوار المركز لإلقاء التحية على معجبيه قبل مغادرة المكان، مما أغضب عددا كبيرا من الناس.

الصورة الـ18: في 30 يناير 2014 تم توجيه الاتهام لبيبر في حادثة اعتداء على سائق سيارة ليموزين في ديسمبر 2013. وسلم المغني نفسه الى شرطة تورونتو حيث كان بانتظاره العديد من المعجبين والمصورين. ومن المرتقب أن يمثل المغني أمام المحكمة في 11 مارس الجاري في هذه القضية.

الصورة الـ19: في 5 فبراير 2014 كشف طيار وظفه جستن لإحدى الرحلات أنه اضطر وباقي المتواجدين على متن الطائرة حينها للبس أقنعة الغاز بسبب تدخين بيبر للماريوانا بشكل كثيف. كما أظهر تقرير رسمي عن الحادث أن سلوك المغني ووالده تجاه طاقم الطيارة حينها كان مسيئاً جداً.

الصورة الـ20: في 27 فبراير 2014 انتشرت لقطات فيديو تظهر بيبر وهو يتأرجح ولا يستطيع أن يمشي مستقيماً، وذلك خلال فحص خضع له، في يناير الماضي داخل مركز شرطة فلوريدا لقياس مدى وعيه أو سكره.



