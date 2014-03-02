"نايل" يتأهل في "the voice" ويشعل السودان

عمّت الفرحة عدداً كبيراً من السودانيين المتابعين لبرنامج "the voice" الشهير على قناة mbc داخل وخارج البلاد، عقب إعلان حصول المتسابق السوداني "نايل" على أعلى نسبة تصويت في مجموعته خلال حلقة البرنامج مساء أمس السبت، وتأهله للمرحلة القادمة.

وصعد السوداني "نايل" لهذه المرحلة من السباق بعد أن استطاع أن يهزم خصمه "أيوب"، وتألق بشكل لافت للغاية في تجربة الأداء الأخيرة حيث "سيطر على المسرح" مثلما وصفه المطرب العراقي كاظم الساهر، الذي ولأول مرة يعلن صراحةً مساندته لمغن من خارج مجموعته.

ومن جهتهم، أشعل كثير من السودانيين مواقع التواصل الاجتماعية وصفحات الإنترنت بتعليقات الإعجاب وعبروا عن سعادتهم بهذا الإنجاز. وتناقل ناشطون على الإنترنت تعليقات إعجاب رئيسة فريق "نايل"، المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، خاصة تلك التي قالت فيها: "أنا أحبك للأبد يا نايل يا بن النيل".

وانتشرت بشكل كبير صور ومقاطع فيديو لحظة إعلان فوز المتسابق نايل. كما دارت نقاشات واسعة حول مشاركته في البرنامج، وتباينت آراء الكثيرين حول الطريقة التي غنى بها المتسابق وأداءه للأغاني الأجنبية بدلاً من العربية.

وعاب كثير من السودانيين على نايل أداءه للأغاني الإنجليزية وتجاهله للأغنيات السودانية، وعبر أحدهم عن ذلك بقوله: "إنجليزيته أفسدت طعم السودانية.. فوزه لا يعني الغناء السوداني في شيء". بينما عبرت غالبية التعليقات عن الإعجاب بأداء "نايل"، معتبرةً أنه رفع رأس السودان في البرنامج الذي يشاهده ملايين العرب.

ويعتبر "نايل"، هو المشترك السّوداني الأوّل والوحيد في "the voice" في موسميه الحالي والسابق، وهذا ما جعل مجموعات كبيرة من الشباب السودانيين يتبنون حملات على الإنترنت تحث على التصويت للمتسابق كي يفوز بهذه النسخة من "the voice".