صابر الرباعي يطلب جائزة للغناء باللغات الأجنبية

رأى الفنان التونسي، صابر الرباعي، الذي يشارك للعام الثاني على التوالي في لجنة تحكيم برنامج The Voice الذي يعرض على قناة mbc أنه يجب تخصيص جائزة منفصلة للمواهب التي تغني باللغة الإنجليزية، إلا أن فكرة البرنامج لا تسمح بذلك.

وأضاف الرباعي في مقابلة خاصة مع "صباح العربية" أن البرنامج والتصويت يظلمان الأصوات التي تغني بالغربي، مشيراً إلى أنه يحب هذه المواهب، ويستطيع أن يساعدها ويقدم النصح لها، حيث إنه يستمع إلى كافة المدارس الغنائية.

وفي سياق متصل، قال إنه يفضل أن يكون لدى المشتركين مدارس مختلفة في الغناء، قائلاً: "الاختصاص مهم، لكن الأهم منه هو أن تنوع في المدرسة والأداء والإحساس، وبالنهاية الصوت يجب أن يكون ليّناً ومطواعاً". كما شدد الرباعي على أهمية العلوم الموسيقية لصقل الموهبة.

وأقر المغني والمدرب أن هذا الموسم من البرنامج يشتمل على عدد أكبر من الأصوات المميزة، واعداً المشاهدين بـ"مفاجآت كثيرة" في البرنامج.

وأضاف الرباعي أن كافة المدربين أصبحوا أكثر تأنٍّ في البرنامج، وهدفهم واحد: النجاح مع الصوت الذي اختاروه ودربوه واستفاد من تجاربهم.