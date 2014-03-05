اكتشاف فيروسات عملاقة صمدت 30 ألف سنة بجليد سيبيريا

صمد نوع جديد من الفيروسات العملاقة معروف بـ"بايثوفايرس" أكثر من 30 ألف سنة من التجلد، وذلك في طبقة من الجليد الدائم في سيبيريا معاصرة لفترة انقراض رجل "نياندرتال"، على ما كشفت دراسة.

وهذا الفيروس القديم جدا الذي يصيب الكائنات الأحادية الخلايا لكنه لا يضر بالبشر أو الحيوانات، يرفع إلى ثلاثة عدد الفيروسات العملاقة المعروفة حتى اليوم، وفق القيمين على هذه الأبحاث المنشورة في مجلة "بروسيدينغز أوف ذي ناشونل أكاديمي أوف ساينسز".

وقد عثر عليه في الأرض دائمة التجمد في شمال شرق سيبيريا، وهو مختلف جدا عن الفيروسين اللذين اكتشفا سابقاً.

ومن السهل رؤية الفيروسات العملاقة التي يتخطى قطرها 0.5 جزء من مليون متر بواسطة مجهر بصري بسيط.

وهذه الفيروسات العملاقة التي تصيب الكائنات الأحادية الخلايا تضم عددا كبيرا من الجينات، مقارنة بالفيروسات الشائعة، مثل فيروس الإنفلونزا أو الإيدز.

وقد بين هذا الاكتشاف أن فرضية إعادة ظهور الفيروسات التي يتم القضاء عليها، مثل فيروس الجدري الذي يتكاثر بطريقة مشابهة لتكاثر "بايثوفايرس"، في الأرض دائمة التجلد لم تعد ضربا من الخيال.

كما أكد هذا الاكتشاف أن معرفتنا للتنوع الحيوي المجهري لا تزال جد محدودة عند استكشاف بيئات جديدة.

وقد عثر على هذا الفيروس العملاق الجديد في منطقة تشوكوتكا الغنية بالنفط والغاز الطبيعي والفحم والذهب والتغستن، وضمت هذه الأبحاث فرقا فرنسية وفريقا روسيا.