عاصي الحلاني: The Voice يتميز بالمنافسة بين المدربين

قال الفنان اللبناني، عاصي الحلاني، إن هناك أصواتا جميلة في كل فريق من الفرق المشاركة في برنامج "ذا فويس" The Voice على قناة mbc والكل يتجه نحو النمط الطربي في الغناء لإبراز طاقاته الصوتية، مضيفاً أن من أبرز ما يميز البرنامج هو المنافسة بين المدربين.

وأضاف، خلال مقابلة خاصة مع قناة "العربية" من بيروت، أن ما يميز البرنامج "أننا لسنا لجنة حكم" تقيم المشاركين، بل إننا نعتبر مدربين لكل منا فريقه الذي يدربه لكي يتحدى به الفرق الأخرى، مؤكداً أن هذا هو ما يخلق جو الحماس والتشويق الموجود بالبرنامج، والذي يجعل الجمهور يتابع البرنامج من أسبوع لأسبوع.

يذكر أن فريق عاصي الحلاني هو من فاز بجائزة The Voice في موسمه السابق.

وأكد الفنان اللبناني أنه لا يوجد أي قاعدة تنص على أن من ربح في السنة الماضية لا يربح في السنة الحالية، وإلا لم يكن ليشارك هذا العام في البرنامج، بحسب تعبيره.

وأضاف أن الموسم الحالي من البرنامج به أصوات أكثر من الموسم السابق، مشيراً إلى أن كل الأصوات مميزة.