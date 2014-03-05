هنيدي يؤجل مسلسله الرمضاني ويلجأ للسينما في الفطر

بدلاً من ظهوره في 30 حلقة متتالية خلال شهر رمضان المقبل، سيكتفي محمد هنيدي بإطلالة سينمائية جديدة في عيد الفطر، بعد أن قرر تأجيل مسلسل "كهربا زياده" إلى العام المقبل، على أن يقوم ببطولة فيلم "فرصة سعيدة".

وتأتي عودة هنيدي للسينما بعد أن كان آخر الأفلام التي قدمها هو "تيتة رهيبة" قبل عامين، في حين قدم الممثل العام الماضي فوازير حملت اسم "مسلسليكو".

وتشارك هنيدي في بطولة مسلسل "كهربا زياده" غادة عادل، وهو من تأليف عمر طاهر وإخراج مجدي الهواري.

ويشارك نفس طاقم عمل المسلسل، باستثناء المؤلف، في الفيلم الجديد، حيث يتولى عمرو سمير عاطف كتابة "فرصة سعيدة"، حسب ما أكدته لـ"العربية.نت" ليليان شوقي، المشرفة المسؤولة في شركة "سكرين 2000" المنتجة للمسلسل والفيلم.

وأشارت شوقي إلى أنه لم يتم الاستقرار بعد على بقية أسماء فريق العمل على الفيلم الذي سيبدأ تصويره مطلع الشهر المقبل ليصبح جاهزاً للعرض في عيد الفطر.

وأوضحت أن سبب تأجيل المسلسل إلى العام المقبل هو عدم انتهاء المؤلف من كتابة حلقات المسلسل، وهو ما يعني صعوبة تصوير العمل للانتهاء منه قبل شهر رمضان.

ورفضت شوقي الإفصاح عما ستدور حوله قصة فيلم "فرصة سعيدة"، خاصة أن فريق العمل ما زال في مرحلة التحضير له في الوقت الحالي.

وبعد الانتهاء من عرض الفيلم، من المقرر أن يبدأ هنيدي التحضير للمسلسل المؤجل.